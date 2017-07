Compte rendu du Conseil des ministres du 5 juillet 2017 Écrit par RTB Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 5 juillet 2017, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 11 H 00 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier ministre, Chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger. I. DELIBERATIONS I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Le Conseil a adopté un décret portant création des crèches au Burkina Faso. Ce décret vise à définir et à orienter les conditions de création et d’ouverture des crèches au Burkina Faso. L’adoption de ce décret permet de disposer de textes règlementaires relatifs à la création des crèches privées au Burkina Faso et de renforcer les mécanismes de garde, d’encadrement et de protection des enfants en bas-âge. I.2. AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS Le Conseil a adopté un rapport relatif à la participation du Burkina Faso aux 8ème jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Cette rencontre regroupera environ 4 000 jeunes en compétition dans les domaines du sport, de l’art, de la culture et de l’innovation technologique. Notre pays sera en compétition dans des disciplines sportives, culturelles et de création numérique. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre des dispositions nécessaires pour assurer une bonne participation de notre pays à ces jeux. II. NOMINATIONS II.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION Sont nommées Hauts commissaires de province les personnes dont les noms suivent : Monsieur Sahabani ZEBA, Mle 28 517 A, Administrateur civil, Province des Banwa ; Monsieur Patrice SORGHO, Mle 28 126 D, Administrateur civil, Province du Sanmatenga ; Monsieur Yiyé Abraham SONDO, Mle 115 205 W, Administrateur Civil, Province de la Sissili ; Monsieur Siaka BARRO, Mle 212 398 J, Administrateur civil, Province du Soum. Sont nommées Secrétaires généraux de province les personnes dont les noms suivent : Monsieur Valentin MARE, Mle 229 881 H, Administrateur civil, Province du Bazèga ; Monsieur Ali OUEDRAOGO, Mle 98 011 W, Administrateur civil, Province du Boulgou ; Monsieur Raphaël ZOUNGRANA, Mle 200 391 G, Administrateur civil, Province du Kouritenga ; Monsieur Emmanuel OUEDRAOGO, Mle 105 200 W, Administrateur civil, Province de la Léraba ; Monsieur Firmin BASSOLET, Mle 117 043 P, Administrateur civil, Province du Séno. Sont nommées Préfets de départements les personnes dont les noms suivent : REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN Province des Balé Monsieur Moumouni KONSEIBO, Mle 280 583 W, Secrétaire administratif, Département de Bana ; Monsieur Lamine DAO, Mle 116 977 E, Secrétaire administratif, Département de Fara ; Madame Alimata OUEDRAOGO, Mle 280 489 J, Secrétaire administratif, Département de Pompoï. Province des Banwa Madame Habibou KONATE, Mle 260 489 F, Secrétaire administratif, Département de Balavé ; Monsieur Ilassa Hervé ROMBA, Mle 279 925 P, Administrateur civil, Département de Kouka ; Monsieur Ilassa DIANDA, Mle 279 183 N, Administrateur civil, Département de Solenzo. Province du Mouhoun Monsieur Emile HIEN, Mle 200 306 M, Administrateur civil, Département de Dédougou. Province du Sourou Monsieur Obissa TIEMOUNOU, Mle 34 295 W, Secrétaire administratif, Département de Di ; Monsieur Sienbekpir Aubin MEDA, Mle 85 049 T, Secrétaire administratif, Département de Gomboro ; Monsieur K. Marcelin NEBIE, Mle 280 584 K, Secrétaire administratif, Département de Kassoum ; Madame Micheline SAWADOGO, Mle 279 338 W, Administrateur civil, Département de Kiembara ; Monsieur Grégoire KOLOGO, Mle 279 151 R, Secrétaire administratif, Département de Lanfiera ; Monsieur Mohamed Ba SANON, Mle 236 087 U, Secrétaire administratif, Département de Lankoue ; Monsieur Mahdi ZONOU, Mle 212 043 T, Secrétaire administratif, Département de Toéni ; Madame Adissa GOUMBRI/ZOUNGRANA, Mle 279 188 H Administrateur civil, Département de Tougan. REGION DU CENTRE Province du Kadiogo Madame Haliel BALIMA/DIALLO, Mle 73 099 K, Secrétaire administratif, Département de Komki-Ipala. REGION DU CENTRE-EST Province du Boulgou Monsieur Oussou ZAMPOU, Mle 220 649 Y, Administrateur civil, Département de Zabré. Province du Koulpélogo Monsieur Fidel BEDA, Mle 280 354 K, Secrétaire administratif, Département de Province du Kouritenga Monsieur Hamadou OUEDRAOGO, Mle 200 339 H, Administrateur civil, Département de Koupéla ; Monsieur Laurent Zinissida OUEDRAOGO, Mle 260 525 A, Secrétaire administratif, Département de Andemtenga ; Monsieur Alou GORO, Mle 280 357 C, Secrétaire administratif, Département de Dialgaye ; Monsieur Patrice OUEDRAOGO, Mle 116 925 G, Secrétaire administratif, Département de Yargo ; Madame Abzéta Wendérata Angèle OUEDRAOGO, Mle 95 802 Y, Secrétaire administratif, Département de Gounghin ; Monsieur Rodrigue KANGUEMBEGA, Mle 247 524 F, Administrateur civil, Département de REGION DU CENTRE-NORD Province du Bam Monsieur Herbert KABORE, Mle 280 359 T, Secrétaire administratif, Département de Bourzanga ; Monsieur Dominique KONTOGOM, Mle 283 275 D, Secrétaire administratif, Département de Guibaré ; Monsieur Jean Yves Hamed SANOU, Mle 98 056 B, Secrétaire administratif, Département de Nasseré ; Madame Korotimy SERE/DIALLO, Mle 72 308 N Secrétaire administratif, Département de Rollo. Province du Namentenga Monsieur Harouna SANGA, Mle 280 356 E, Secrétaire administratif, Département de Bouroum. REGION DU CENTRE-SUD Province du Bazèga Monsieur Kouka OUEDRAOGO, Mle 28 395 L, Secrétaire administratif, Département de Doulougou. Province du Zoundwéogo Madame Marceline SANFO, Mle 279 926 N, Administrateur civil, Département de Gom-Boussougou. REGION DE L’EST Province de la Gnagna Monsieur Amadou TRAORE, Mle 23 554 G, Secrétaire administratif, Département de Thion. Province du Gourma Monsieur Boukari SANA, Mle 212 111 L, Administrateur civil, Département de Fada N’gourma ; Monsieur Etienne SANGLAN, Mle 279 919 C, Administrateur civil, Département de Pama. REGION DES HAUTS-BASSINS Province du Kénédougou Monsieur Issa SAGNON, Mle 247 376 M, Secrétaire administratif, Département de Djigouera ; Monsieur Yitorounon Jules NOUMA, Mle 111 867 R, Agent public, Département de Kayan. REGION DU NORD Province du Lorum Monsieur Ouigou TIENDREBEOGO, Mle 200 373 E, Administrateur civil, Département de Titao ; Monsieur Alpha Yaya TRAORE, Mle 279 144 T, Secrétaire administratif, Département de Banh ; Monsieur Narcisse NACOULMA, Mle 279 153 W, Secrétaire administratif, Département de Ouindigui ; Monsieur Issouf OUATTARA, Mle 101 213 N, Agent public, Département de Sollé. Province du Passoré Madame Karidiata KABORE, Mle 304 122 U, Administrateur civil, Département de Yako. Province du Yatenga Monsieur Aristide Ignace SORGHO, Mle 260 685 Z, Agent public, Département de Kain ; Monsieur Salam SAWADOGO, Mle 72 651 D, Secrétaire administratif, Département de Kalsaka ; Monsieur Lassini YOROBA, Mle 70 054 M, Secrétaire administratif, Département de Namissiguima ; Monsieur Issa COULIBALY, Mle 212 006 C, Secrétaire administratif, Département de Oula ; Monsieur Der SOME, Mle 279 344 A, Administrateur civil, Département de Séguénéga ; Monsieur Assimi BORO, Mle 98 003 M, Secrétaire administratif, Département de Tangaye ; Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 74 432 U, Secrétaire administratif, Département de Zogoré. Province du Zondoma Monsieur Inoussa DIANDA, Mle 260 182 F, Administrateur civil, Département de Gourcy ; Monsieur Ousmane ZO, Mle 247 329 W, Secrétaire administratif, Département de Bassi ; Monsieur Moussa SANOGO, Mle 280 492 K, Secrétaire administratif, Département de Boussou. REGION DU PLATEAU-CENTRAL Province du Ganzourgou Monsieur Ibrahim SORE, Mle 72 796 J, Administrateur civil, Département de Boudry ; Monsieur M. Aimé YAMEOGO, Mle 23 672 K, Secrétaire administratif, Département de Meguet ; Monsieur Adolphe Athanase THIOMBIANO, Mle 304 135 X, Administrateur civil, Département de Mogtedo ; Monsieur Issa DABONE, Mle 212 034 P, Administrateur civil, Département de Zorgho ; Monsieur Ibrahiman Victor NOMBRE, Mle 73 828 C, Secrétaire administratif, Département de Zoungou. REGION DU SAHEL Province de l’Oudalan Monsieur K. André OUEDRAOGO, Mle 227 591 V, Agent public, Département de Déou ; Monsieur Anatole Pengwendé KABORE, Mle 260 181 M, Administrateur civil, Département de Gorom-Gorom. Province du Séno Monsieur Siaka OUATTARA, Mle 279 331 F, Administrateur civil, Département de Dori ; Monsieur Mathurin DEMBELE, Mle 105 265 L, Secrétaire administratif, Département de Bani ; Monsieur Tougbina SENI, Mle 212 468 K, Secrétaire administratif, Département de Falagountou ; Monsieur Boniface KABORE, Mle 31 639 T, Agent public, Département de Gorgadji ; Monsieur Bakary TRAORE, Mle 119 412 Y, Agent public, Département de Sampelga. Province du Soum Monsieur Abdoulaye TIALA, Mle 212 094 Z, Secrétaire administratif, Département de Arbinda ; Monsieur Saidou OUEDRAOGO, Mle 27 709 Y, Agent public, Département de Koutougou ; Monsieur Sylvestre SILGA, Mle 23 048 J, Agent public, Département de Nassoumbou ; Monsieur Lassina COMBIA, Mle 98 778 J, Agent public, Département de Tongomayel. REGION DU SUD-OUEST Province de la Bougouriba Monsieur Isai Wenonga BAMOGO, Mle 212 064 G, Administrateur civil, Département de Diébougou ; Monsieur Do Honoré SANOU, Mle 212 112 S, Secrétaire administratif, Département de Bondigui ; Monsieur Jean Gabriel TONE, Mle 247 329 W, Secrétaire administratif, Département de Iolonioro ; Monsieur Brahima SANOGO, Mle 57 372 X, Secrétaire administratif, Département de Tiankoura. Province du Ioba Monsieur Assié Abou Dramane OUATTARA, Mle 212 094 Z, Administrateur civil, Département de Dano ; Monsieur Mamadou TRAORE, Mle 212 034 P, Secrétaire administratif, Département de Guéguéré ; Monsieur Bachirou OUEDRAOGO, Mle 229 339 K, Secrétaire administratif, Département de Niégo ; Monsieur Saidou KABORE, Mle 260 026 H, Administrateur civil, Département de Ouessa ; Monsieur Urbain OUEDRAOGO, Mle 260 543 Z, Secrétaire administratif, Département de Zambo. II.2. NOMINATION DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION Le Conseil a procédé à des nominations et à des renouvellements de mandat d’administrateurs aux Conseils d’administration : du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) au titre du ministère de l’Economie, des finances et du développement ; de la Société minière NORD GOLD ZINIGMA SA au titre du ministère des Mines et des carrières ; de la Société minière NORD GOLD YEOU SA au titre du ministère des Mines et des carrières ; de la Société minière NORD GOLD ROUNGUEN SA au titre du ministère des Mines et des carrières. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Faso. Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance DANDJINOU Officier de l’ordre national