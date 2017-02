La Gambie a célébré ce samedi 18 février 2017, le 52e anniversaire de son accession à l’indépendance. Une date qui restera gravée dans l’histoire de ce pays comme celle qui a vu la prestation de serment du Président élu Adama BARROW. Six chefs d’Etat dont le Président du Faso, deux Vice-Présidents, un Premier ministre, tous d’Afrique de l’Ouest et plusieurs hautes personnalités ont assisté à cette cérémonie au stade de l’indépendance de Banjul qui n’a pas pu contenir une population en liesse. Il est 13 heures 50 minutes quand le Président Adama BARROW fait son entrée dans le stade sous les acclamations et les youyous de la population. Débout dans son véhicule décapotable, le cortège va mettre près de 20 minutes pour faire le tour du stade avant que le nouveau Président ne s’installe dans la loge officielle à côté de ses pairs. Puis vint l’acte solennel de prestation de serment : au milieu du stade, tenant le Coran dans sa main droite, le Président Adama BARROW a juré devant le peuple gambien de « respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution de son pays » tout en demandant à Dieu de l’assister dans cette lourde mission. Ensuite, en sa qualité de chef suprême des Forces armées de Gambie, Monsieur Adama BARROW a reçu le drapeau de son pays des mains du chef d’état-major de l’armée gambienne. Pour manifester sa loyauté à son chef, l’armée gambienne à travers tous les corps qui la composent a fait une véritable démonstration de force par un gigantesque défilé au son de sa fanfare. Un moment de communion entre une armée et la population pour témoigner de son engagement derrière un homme dont le nom était scandé tout au long de la cérémonie. Les troupes de la CEDEAO présentes en Gambie depuis le départ de l’ancien Président ont également pris part à ce défilé qui a donné de la couleur et du son à cette fête d’indépendance. La prestation de serment du Président Adama BARROW intervient un mois jour pour jour après son investiture le 19 janvier 2017 dans les locaux de l’ambassade de son pays à Dakar. Partout dans Banjul et sur les tee-shirts qu’arboraient fièrement des milliers de Gambiens, on pouvait lire « Gambia has decided », comme pour dire que la Gambie a choisi Adama BARROW pour un nouveau départ. La Direction de la Communication de la Présidence du Faso Sidwaya