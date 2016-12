Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a visité, le samedi 10 décembre 2016, dans la ville de Kaya, les infrastructures inaugurées dans le cadre de la fête nationale du 11-Décembre. A l’issue de la visite, il s’est dit impressionné par les réalisations qui contribuent à rehausser l’image de la ville.

C’est au site de la maison de la Femme de Kaya que le président Roch Marc Christian Kaboré a entamé la visite des infrastructures du 11-Décembre, le samedi 10 décembre 2016. Bâti sur un espace d’environ un hectare, les réalisations, qui sont un don de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), sont composées de deux grandes salles d’apprentissage et de trois salles secondaires au profit des femmes de la ville de Kaya. La délégation présidentielle a visité respectivement la place de la Nation, le village artisanal, la salle polyvalente de Kaya, la caserne des sapeurs-pompiers, le stade régional et l’Ecole supérieure polytechnique de Kaya appartenant à l’église catholique. «C’est un sentiment de fierté parce que l’ensemble des infrastructures que nous avons visitées, réalisées dans le cadre de la fête de l’indépendance, a coûté plus de 23 milliards de F CFA. Ces infrastructures touchent presque tous les domaines comme la question de la femme, des jeunes et des appelés. Ce sont de beaux investissements et le souhait est que la région puisse s’occuper correctement de l’ensemble de ces infrastructures», a indiqué le président du Faso à l’issue de la visite. Pour lui, le village artisanal est une infrastructure stratégique pour la région du Centre-Nord spécialisée dans la transformation des cuirs et peaux. «Non seulement cela va contribuer à la promotion de notre savoir-faire local mais également à la formation de nouveaux artisans en vue d’améliorer le label du Burkina Faso à l’international. On ne peut que s’en féliciter, même s’il y a des travaux complémentaires à faire à savoir les questions d’assainissement», a soutenu Roch Marc Christian Kaboré. Il a rassuré que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la finition de ces infrastructures, car il s’agit pour lui d’avoir des investissements à long terme et non des infrastructures mal réalisées remettant en cause l’argent investi.

Qu’est ce qui explique qu’après deux ans de préparatifs, il y a toujours des infrastructures inachevées à Kaya ? A cette question, le président a affirmé que son gouvernement a hérité d’un budget 2016 qui lui a été imposé. «Mais je vous rassure que c’est la dernière fois que nous sommes aux pas de course et sous la pression pour faire ces réalisations. Ce n’est pas normal que nous prévoyons de faire des activités dans des régions et que nous soyons à chaque fois en train de courir à la dernière minute pour les terminer. Le gouvernement prendra des dispositions pour que nous soyons désormais fin prêts pour ce type d’organisation. Je m’impliquerai personnellement pour que les choses se passent bien désormais», a dit le chef de l’Etat. Le président a profité de l’occasion pour réagir au sujet de la menace de la population de Boulsa de boycotter les festivités du 11-Décembre. Tout en indiquant qu’il s’agissait de problèmes locaux, le chef de l’Etat a laissé entendre que cette menace n’était plus d’actualité car les habitants de Boulsa ont choisi de participer à la fête. Il a précisé qu’il avait une audience avec une délégation de cette population dans la même soirée. En outre, a-t-il ajouté, une autre rencontre avec cette même délégation est prévue au cours de cette semaine à Ouagadougou en vue de mieux comprendre la situation.

Lassané Osée OUEDRAOGO

Sidwaya