Les députés de la 7e législature, réunis en plénière à l’hémicycle, examinent depuis hier, mercredi 14 décembre 2016, le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017. Avec la mise en œuvre du PNDES, le gouvernement burkinabè propose un budget 2017 d’un peu plus de 2036 milliards de F CFA en recettes et d’environ 2455 milliards en dépenses.

Le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat en 2017, est en débat depuis ce 14 décembre à l’hémicycle. En cette 2e session ordinaire de l’année 2016, les élus nationaux passent, en effet, à la loupe les propositions du gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique économique et sociale. D’emblée, le projet du budget de l’Etat, exercice 2017, s’établit à 2036 301 664 000 F CFA en recettes (soit une hausse de 34% par rapport à 2016) et en dépenses à 2455 193 114 000 F CFA (en croissance de 46% par rapport à 2016). Ainsi, il se dégage un déficit budgétaire d’à- peu près 419 milliards de F CFA et une épargne d’environ 275 milliards.

Avec ces ressources, le gouvernement entend en 2017, s’investir, entre autres, dans la construction de 73 établissements préscolaires, la construction en matériaux définitifs de 160 écoles sous paillottes, de 70 nouveaux collèges d’enseignement post primaire et de 64 nouveaux lycées. De même, l’exécutif en 2017, propose dans le secteur de la santé, le renforcement et la poursuite de la politique des mesures de gratuité des soins pour un montant d’environ 19 milliards de F CFA, la construction d’un centre de cancérologie, de neurologie, etc. Dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, il est prévu la réalisation de 1687 forages et de 41 réseaux d’adduction d’eau potable simplifiée, la réhabilitation de 1282 forages, le branchement de 32 500 particuliers au réseau d’eau potable. Quant au domaine de l’énergie, le gouvernement envisage l’électrification de 178 nouvelles localités, de 100 villages par des mini-centrales solaires hybrides, la construction de centrales solaires photovoltaïques de 42 KWc…Bref !

Basculer dans le budget-programme

L’Etat compte allouer 18,48% du budget au secteur de l’enseignement, 7,9% à la santé et 31% à la «fonction affaires économiques» (emploi, agriculture, sylviculture, pêche, chasse, énergie, transports et communications).

En clair, a assuré le gouvernement, le budget de 2017 a été élaboré dans une dynamique de relance de l’économie d’au moins 7%, en lien avec l’ambition de croissance affichée par le Plan national de développement économique et social (PNDES). «Le budget 2017 tient compte des implications tirées de l’analyse de l’environnement économique et social», a assuré la ministre des Finances, Rosine Coulibaly, aux députés. Selon elle, l’axe 1 du PNDES, à savoir «Réformer les institutions et moderniser l’administration» sera financé en 2017, à hauteur de 10,67% du budget. Quant à l’axe 2 du plan, «Développer le capital humain», il absorbera 43,78% du budget et l’axe 3, «Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi», 44,81%. Les principaux éléments d’orientation de la politique budgétaire de l’année 2017, a souligné Rosine Coulibaly, s’inscrivent dans le sens de la préservation des équilibres économiques et financiers avec pour objectif, une maîtrise des charges courantes et du déficit budgétaire en vue d’une consolidation du rythme de la croissance. En ce qui concerne le déficit budgétaire, elle a indiqué qu’il sera financé par les annonces d’appuis budgétaires et un projet d’emprunt obligataire.

La ministre de l’Economie, des finances et du développement a aussi annoncé aux élus nationaux que l’année 2017 sera marquée, sur le plan budgétaire, par l’opérationnalisation du budget programme. « Cette nouvelle réforme rompt définitivement avec la gestion budgétaire traditionnelle, le budget-objet, qui met l’accent sur la finalité de la dépense. Le budget-programme devrait permettre au gouvernement d’atteindre des résultats bien précis et mesurables. Un plan de basculement progressif, couvrant la période 2017-2019, a d’ailleurs été élaboré», a déclaré Rosine Coulibaly.

En somme, l’année 2017 selon elle, s’annonce sous d’heureux auspices avec un environnement international et national marqué par des signes de reprises, nonobstant les menaces sécuritaires. «Il se dessine pour notre pays des perspectives d’une évolution favorable de la croissance économique avec la bonne compagne agricole et la remontée des cours mondiaux de l’once d’or. Ces tendances nous confortent dans nos ambitions pour une croissance économique forte et un développement inclusif et partagé», s’est-elle félicitée.

A l’hémicycle ce 14 décembre, la Commission des finances et du budget (COMFIB) ainsi que les autres élus ont recommandé à la plénière l’adoption du projet de loi portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017. Mais en attendant, les débats vont se poursuivre ce jeudi 15 décembre.

Sié Simplice HIEN

Rosine Coulibaly, à propos du renouvellement du Compact

«C’est une très bonne nouvelle. Le gouvernement a pris à bras-le-corps les réformes qui étaient demandées par nos partenaires. Le Premier ministre lui-même coordonne un groupe de suivi des réformes que nous devions engager pour accéder à un nouveau Compact. Je suis heureuse que cela soit maintenant une réalité. Les autorités qui étaient représentées à la conférence de Paris ont vu qu’il y avait un engagement fort au niveau du gouvernement. A Paris nous avons dit que nous voulons un accompagnement des partenaires et voilà ce que nous voulons faire des résultats et de tous ce que nous allons recevoir, voilà aussi les réformes courageuses que le gouvernement veut entreprendre. C’est une question de compte rendu, de confiance au gouvernement. Tout Burkinabè devrait être heureux de voir qu’il y a cette confiance retrouvée au niveau du Burkina Faso».

Propos recueillis par Mahamadi TIEGNAN

Sidwaya