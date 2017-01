De retour du Ghana, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a fait le point de son séjour à la presse nationale à Ouagadougou, dans la soirée du samedi 7 janvier 2017. Il est 21h30mn ce samedi 7 janvier 2017 lorsque le Pic du Nahouri atterrit à l’aéroport international de Ouagadougou en provenance du Ghana avec à son bord le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré accompagné de sa délégation. Le chef de l’Etat burkinabè venait d’assister, dans la même journée à l’investiture du 5e président de la IVe République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. A sa descente de l’avion, il a confié à la presse : «Nous sommes allé témoigner notre solidarité et fraternité au président élu du Ghana qui vient d’être investi. Cela a été une cérémonie que nous avons suivie avec beaucoup d’attention et qui avait également un caractère très populaire parce qu’elle a été organisée dans un endroit qui pouvait recevoir beaucoup de monde». Cette investiture, a-t-il ajouté, a été un bel exemple pour la démocratie parce que c’est la troisième fois qu’au Ghana il y a eu une alternance politique. Cette alternance, a-t-il reconnu, s’est déroulée dans la paix et la sérénité. C’était une cérémonie, à l’entendre, pleine d’humilité et de respect réciproque entre les artisans politiques. Concernant le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, le chef de l’Etat a précisé : «C’est un pays voisin et nous sommes condamnés à avoir d’excellentes relations. Nous avons réaffirmé au président Addo, que nous avons rencontré, que nous souhaitons que ces rapports restent de qualité à tous les niveaux, aussi bien économique, politique qu’au niveau de la vie de nos ressortissants au Ghana». Le président Kaboré a informé la presse nationale qu’il a saisi l’opportunité pour rencontrer les compatriotes de Ghana avec lesquels il a eu des échanges sur leurs préoccupations, leurs difficultés. «Nous avons pris bonne note de l’ensemble de ces questions pour lesquelles nous sommes déjà en voie de recherche de solutions et des missions ministérielles seront là-bas très prochainement pour lever un peu toutes ces équivoques et tous les problèmes qu’ils ont évoqués», a-t-il rassuré. Kowoma Marc DOH Sidwaya