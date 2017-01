5 ans, 10 ans et 20 ans de prison ferme. Voilà les peines requises, hier lundi 16 janvier 2017, par le commissariat général du gouvernement à l’encontre des accusés dans le procès «Madi Ouédraogo et 28 autres», poursuivis pour «association de malfaiteurs, détention illégale d’armes et de munitions de guerre». Ces réquisitions interviennent après une requalification en «complot militaire» de l’infraction reprochée aux accusés.

Lorsqu’il suspendait l’audience pour 48 heures le 12 janvier dernier, Seydou Ouédraogo, le président du tribunal militaire, avait indiqué qu’elle reprendrait le lundi 16 janvier 2017 avec les réquisitions du commissaire du gouvernement. Hier donc les protagonistes du procès «Madi Ouédraogo et 28 autres» étaient de nouveau au prétoire militaire.

A l’entame de l’audience, les avocats de la défense ont communiqué des notes de plaidoiries au commissariat général du gouvernement. Ce dernier a demandé une suspension d’une heure avant d’en prendre connaissance.

A la reprise à 9h 36, Alioun Zanré, le commissaire du gouvernement, a introduit ses réquisitions en rappelant que «ce procès n’est pas dirigé contre un groupe de soldats, soit-il de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Ce procès se tient pour que justice soit faite et que le Burkina Faso puisse continuer sur le chemin du développement et que la justice soit le socle de l’Etat de droit».

L’équipe du commissariat général a ensuite indiqué que le complot en préparation par les accusés visait :

- l’attaque de la poudrière de Yimdi pour s’approvisionner en armes et munitions ;

- l’attaque de la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) pour en exfiltrer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ainsi que les éléments de l’ex-RSP en détention dans ses locaux ;

- l’attaque des brigades de gendarmerie à Ouagadougou ainsi que des domiciles de certains chefs militaires ;

- l’exécution de certains officiers de l’ex-RSP pour avoir permis la dissolution de ce corps ;

- l’exécution des chefs d’états-majors de l’armée de terre et du chef d’état-major général des armées pour la dissolution du RSP. Un traitement spécial devait être réservé au général Pingrenoma Zagré qui devait recevoir des coups de poignards avant d’être conduit à Ouaga 2000, car «il devait souffrir avant de mourir».

Selon le ministère public, des noms de code avaient été attribués aux opérations au cours de la planification : ainsi, par exemple, Yalgado désignait la MACA tandis que Mosquée 1 désignait la poudrière de Yimdi ou encore Mosquée 2, Kosyam.

Projet de rébellion dans le nord du pays

Dans sa relation du projet criminel, le commissariat du gouvernement a indiqué que le groupe de Madi avait décidé, en cas de résistance de la population, de traiter comme des cibles militaires les civils qui manifesteraient. En cas d’échec total, le groupe prévoyait d’aller «occuper le nord du pays en créant une rébellion pour profiter des sites miniers. Le pillage de la BCEAO était également prévu».

Le projet criminel devait être exécuté le 31 décembre 2015 à minuit, car «il se trouverait dans l’armée des indisciplinés qui n’allaient pas être à leurs postes de garde, ce qui faciliterait l’attaque».

Mais le 23 décembre 2015, la mèche a été vendue par une source fiable qui a requis l’anonymat en déposant auprès d’une brigade de gendarmerie à Ouagadougou un enregistrement audio comme pièce à conviction d’une réunion préparatoire du projet criminel.

Mise en branle, la machine sécuritaire a pu appréhender le chef présumé de la bande, le caporal Madi Ouédraogo, et d’autres membres du groupe.

Selon le commissaire du gouvernement, après avoir nié dans un premier temps, les accusés sont passés aux aveux. Il a regretté qu’à la barre du tribunal, les accusés soient tous revenus sur leurs premières déclarations en soutenant devant le tribunal que les réunions étaient pour la récupération de leurs matériels privés perdus lors de l’assaut sur le camp du RSP.

Le parquet a produit la jurisprudence française de l’affaire Betancourt pour soutenir la recevabilité de l’enregistrement sonore qui figure dans le dossier Madi Ouédraogo. Il s’est ensuite appesanti sur l’infraction d’«association de malfaiteurs» qu’il a jugé constituée puisqu’il y avait «une entente et une intention coupable».

Interpellant le tribunal, le commissaire du gouvernement a argumenté sur la nécessité de la requalification de l’infraction en «complot militaire» puisque la décapitation de la hiérarchie militaire était en projet. En outre, il a soutenu qu’il y avait déjà l’existence d’une résolution criminelle, une résolution concertée et arrêtée, une résolution avec un but précis et réalisable. La résolution est concertée, car elle est l’expression d’une communion de cœurs pour la poursuite du mal. Toute résolution criminelle expose ses auteurs à des sanctions».

Sur les 29 personnes poursuivies, seules deux, Jean Charles Gansoré (au bénéfice du doute sur son implication dans le projet) et Patrice Coulibaly (pour avoir eu des informations périmées le 26 décembre 2015 alors que le projet avait déjà échoué le 23 décembre), ont trouvé grâce aux yeux du commissaire du gouvernement. Contre les autres accusés, selon les infractions qui leur sont reprochées, le commissaire a requis des peines allant de 5 à 20 ans de prison ferme (cf. encadré).

« Je suis surpris par les réquisitions »

A la suite du commissariat général du gouvernement, les avocats ont ouvert le bal des plaidoiries. Me Amed Ouédraogo qui défend le conducteur de tricycle, Sibiri Gilbert Guira, a été le premier à intervenir. Il s’est dit « surpris par les réquisitions du parquet » à l’encontre des accusés et principalement de son client : «Sibiri Gilbert Guira n’a pas reconnu avoir transporté des armes, il a reconnu avoir transporté un sac dont il ignorait le contenu et en tant que civil il ne pouvait pas distinguer une arme dans un sac banalisé », a-t-il justifié. Sur les prétendus aveux de son client durant l’enquête préliminaire, Me Ouédraogo a argué que ne comprenant pas français, Sibiri Guira ne pouvait pas remettre en causes les P.-V. Considérant « qu’aucun élément de preuve n’a été produit à sa charge durant le procès par la partie adverse et vu son jeune âge (25) ans avec un enfant à charge », Me Ouédraogo a requis l’acquittement de son client.

« J’ai confiance en vous »

Me Arnaud Ouédraogo, le conseil du soldat de 1re classe Bakary Sanou, a commencé sa plaidoirie ainsi : «En tant qu’avocat, le commissaire du gouvernement et le tribunal m’ont coupé l’herbe sous le pied ». L’avocat a pointé du doigt la fameuse bande sonore qui est « l’élément moteur de la réquisition du parquet » alors que la défense n’a pas eu possession de cette pièce. « Le juge d’instruction a fait lui-même les retranscriptions, qui auraient dû être effectuées par une expertise. Qui plus est, la retranscription s’est faite dans un style ou une langue qui diffèrent de celui employé par les accusés ».

Pour les faits de détention illégale d’armes à feu et de minutions, l’avocat a rappelé que son client n’a jamais nié les faits: « Bakary Sanou a lui-même dit qu’il a gardé les minutions pour faire des parades de jeunesse ». Sans vouloir « banaliser ou justifier les faits», l’avocat estime que « lorsqu’on associe la détention illégale d’armes à association de malfaiteurs, cela donne des proportions gigantesques à une affaire qui n’en est pas une». Il a appelé par conséquent le tribunal à tenir compte des circonstances atténuantes et des éléments de personnalité afin d’abaisser la peine de son client, qui n’a jamais été condamné et qui est « le pilier sa famille ».

Sur l’accusation d’association de malfaiteurs qui pourrait être requalifiée, Me Ouédraogo a estimé que cette possible requalification « ne règle pas l’affaire et devient plus difficile à prouver ». « Bakary Sanou n’avait pas l’ordre du jour de la réunion et a quitté les lieux une fois qu’il a pris connaissance du projet d’attaque de la MACA », a-t-il expliqué. Pour l’avocat, cette théorie est la « plus plausible, car quand on a de sombres desseins on ne les annonce pas à l’avance ».

Me Arnaud Ouédraogo a affirmé son opposition nette au commissaire du gouvernement lorsque celui-ci, dans ses réquisitions, a estimé qu’en ne rendant pas compte de la réunion à leurs supérieurs, les soldats ont adhéré au projet. « Lorsqu’on dit qu’en ne dénonçant pas les faits, on adhère au projet, c’est un grand écart. Je n’ai jamais entendu parler de ça. Ça n’existe nulle part dans le code pénal. Le commissaire du gouvernement est en train de faire un glissement conceptuel, une danse sur le destin de mon client », a-t-il lancé avant de demander au tribunal : « S’il vous plaît, acquitter le soldat Bakary Sanou, et vous aurez rendu justice ». Se faisant l’écho de rumeurs sur un procès politique, l’avocat a conclu son propos : « C’est terrible d’affronter l’opinion publique. Je sais qu’il y a des gens qui ont menacé de brûler le palais. Mais j’ai confiance en vous. Qu’importe l’opinion publique, devant un tribunal, le peuple, c’est la loi. Si vous cherchez le peuple ailleurs, c’est du populisme ».





« On ne peut pas dénoncer quelque chose qui n’existe pas »

Me Régis Bonkoungou défend Atina Haro. Il a estimé que les faits ne sont pas constitués, car ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel n’existent. Il a demandé l’acquittement de son client : « Atina n’avait pas d’armes en sa possession. Il avait remis deux P.A. au sergent Mahamadi Zallé pour qu’il les réintègre». Sur le complot militaire, pour lequel il est également poursuivi, l’avocat a affirmé que son client s’est rendu chez Madi Ouédraogo pour parler du matériel perdu. « Une fois qu’on a commencé à parler d’autres choses, il y a manifesté de manière ouverte son opposition, ce qui est confirmé par Armand Bado. A qui voulez-vous qu’il rende compte puisque les gens se sont dispersés ? On ne peut pas dénoncer quelque chose qui n’existe pas. En plus, son chef de corps n’était pas là quand il est retourné à Fada », a-t-il plaidé avant de demander l’acquittement d’Atina Haro pour infraction non constituée ou, dans le cas contraire, une peine avec sursis. La place de son client, a-t-il dit, « n’est pas dans les geôles mais sur le théâtre des opérations ».





« Le compte rendu engage la responsabilité du supérieur »

Alors que le commissaire du gouvernement a requis 24 mois assortis de sursis à l’encontre de Jean Charles Gansonré, son avocat a demandé sa relaxe. Son argument : son client, « soldat discipliné », a informé sa hiérarchie qu’il avait son arme à la maison et lui a même donné le numéro de téléphone de sa femme. « Lorsqu’il est revenu de stage, il a trouvé l’arme. A ce moment, qu’est-ce qu’il fait ? Il la réintègre lui-même ou bien il attend que son chef à qui il a donné l’information prenne les diligences pour réintégrer l’arme ? Le compte rendu libère le subordonné et engage la responsabilité du supérieur », a estimé Me Jacques Soré. Sur les faits d’association de malfaiteur pour lesquels Alioun Zanré a requis l’acquittement au bénéfice du doute, Me Soré a demandé qu’il soit simplement relaxé pour infraction non constituée : « Son client n’a jamais participé à aucune réunion et n’a rencontré personne».

« Si le silence est un crime, il faut construire des prisons pour les innocents »

Me Sayouba Neya a requis l’acquittement de son client, le soldat de 2e classe Sékou Tamboura. Il a demandé au tribunal de ne pas tenir compte du procès-verbal pour irrégularité. « Sékou Tamboura a été gardé à vue dès le 25 décembre 2015 alors que le P.-V. mentionne la date du 27 décembre ». De plus, « son client a quitté la réunion du 16 décembre lorsqu’il a appris son objet ». « Aucune preuve, aucun témoin, ni-même l’enregistrement n’incriminent Tamboura. Son silence ne peut pas le condamner. Si le silence est un crime, il faut construire des prisons pour les innocents », a-t-il soutenu.





« Qu’est-ce qui nous dit que l’enregistrement provient d’une réunion ?»

Après une suspension, l’audience a repris à 14h25. Les plaidoiries des avocats ont continué de plus belle. Me Alexandre Lassané Daboné, avocat du soldat de 1re classe Moussa Ouédraogo, a indiqué que s’il y a un débat qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c’est bien celui de la suppression ou non de la justice militaire. Sans se prononcer sur cette question, Me Daboné a espéré que la juridiction militaire, à l’issue de ce procès, n’apportera pas de l’eau au moulin de ses détracteurs. «Il ne faut pas qu’on aille vite en besogne, il est constant par des dispositions internationales internalisées par le Burkina Faso, un principe fondamental : la présomption d’innocence consacrée par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme», a-t-il indiqué. De là découle également le fait que le parquet doit réunir tous les éléments pour prouver la culpabilité de ceux ou celles qu’il accuse. Cela de sorte à dissiper tout doute afin de permettre aux juges de décider en toute âme et conscience du sort des prévenus. Il a estimé que ce travail n’a pas été fait et que la pièce maîtresse que constitue l’enregistrement audio doit être écartée. « Ecartée parce que nous avons demandé qu’on nous dise qui l’a produit, qu’on l’écoute au tribunal, M. le président. A supposer que vous l’ayez écouté, qu’est-ce qui vous permet de dire que cet enregistrement provient d’une réunion tenue chez le caporal Madi Ouédraogo ? Rien !».

Au-delà «des irrégularités» liées au P.-V. relatif à la retranscription de l’enregistrement audio (fidélité des propos, document non paraphé en dehors de la première page), Me Alexandre Lassané Daboné a soutenu qu’il n’y a aucun élément qui permet de maintenir la culpabilité de Moussa Ouédraogo, et a demandé qu’il soit acquitté et libéré immédiatement. Pour la possible requalification des charges (complot militaire), il a déclaré que son client ne peut pas être poursuivi, car l’infraction n’est pas constituée.





«Moi-même j’ai été commis d’office de façon fortuite»

A la suite de Me Daboné, son collègue Eric Compaoré est entré en scène. Il est l’avocat commis d’office pour la défense d’Ousmane Sana, soldat de 2e classe qui est aussi poursuivi pour «association de malfaiteurs». Pour lui, son client est allé au domicile du caporal Madi Ouédraogo de manière fortuite pour le visiter, est tombé sur une réunion à laquelle il n’a pas pris part et dont à fortiori il ne connaissait pas l’ordre du jour. « MM. le président, le conseiller et les juges assesseurs, moi-même j’ai été commis à la défense de mon client de façon fortuite. Le tribunal a écrit au bâtonnier et j’ai été désigné pour la défense d’Ousmane Sana. Le hasard existe, est-ce qu’on doit reprocher aux victimes de l’attentat du 15 janvier 2016 d’avoir été sur les lieux ce soir ? Ils étaient au mauvais endroit », a-t-il argué. Il a donc précisé que son client doit être acquitté pour lui permettre de continuer à servir le Burkina Faso. Et le soldat de 2e classe de dire comme dernier mot : « Si j’ai commis des erreurs, je peux les assumer, mais devant vous, je dis que je n’en ai jamais été informé, je n’ai pas participé à une réunion. L’homme, comme on dit, est imparfait et je vous demande clémence ».





«L’éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé»

Pour Me Antoinette Boussim, conseil du caporal Soumaïla Diessongo, le parquet, en faisant ses réquisitions, a été plus un accusateur qu’un juriste. Pour elle, ce procès a fait tant de bruit pour rien en fin de compte. «L’éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé», a-t-elle dit. Elle a fustigé dans la foulée l’impréparation de l’instruction de l’affaire. Selon ses propos, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un dossier vide. «Où sont les dossiers de l’insurrection populaire ? Du coup d’Etat manqué ? Pourquoi ces dossiers ne sont pas encore jugés ? », s’est-elle demandé. Pour elle, leurs clients ne doivent pas être considérés comme des plats d’entrée qu’il faut servir en attendant. Me Boussim a déclaré que le ministère public ne se sert que du silence des clients : le fait de n’avoir pas rendu compte. «Or, en matière pénale, l’interprétation est stricte, il faut écarter les déductions», a-t-elle ajouté. Pour elle, il n’y a pas eu de résolution d’agir, de décider d’une action concertée. « Qu’il plaise au tribunal de retenir qu’il y a lieu d’acquitter mon client pour l’association de malfaiteurs, de complot militaire ».

Après Me Antoinette Boussim, trois avocats, Maîtres Orokia Ouattara, Lamoussa Ouattara, Arnaud Sampèbré, ont plaidé pour leurs clients.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

San Evariste Barro

Aboubacar Dermé

Hugues Richard Sama

Réquisitions du parquet

Alioun Zanré et sa gamelle de peines

Pour les faits de détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre, le commissaire du gouvernement a requis l’acquittement d’Alexis Mamboné au bénéfice du doute. Pour cette même infraction, le ministère public a demandé au tribunal de condamner Sansan Da et Jean Charles Gansonré à une peine de 24 mois assortie de sursis.

Quant à Ousmane Sawadogo, Bakary Sanou, Cheick Alassane Ouédraogo, dit Ladji, Mahamadi Zallé, Atina Haro et Madi Ouédraogo (Ndlr : poursuivis pour complicité de détention illégale d’armes et de munitions) Alioun Zanré a plaidé pour une condamnation de 5 ans d’emprisonnement ferme chacun.

Concernant le crime pour lequel les accusés risquent gros, l’association de malfaiteurs, le commissaire du gouvernement a demandé au début de sa réquisition sa requalification en complot militaire. Il a demandé la relaxe de Patrice Coulibaly et de Jean-Charles Gansonré au bénéfice du doute. Pour les cerveaux présumés de ce projet, Madi Ouédraogo, Mahamadi Zallé, Alassane Ouédraogo, le ministère public a requis 20 ans d’emprisonnement ferme. Quant aux autres soldats, Alioun Zanré a demandé qu’il plaise au tribunal de les condamner à 10 ans d’emprisonnement ferme. Il a aussi réclamé la confiscation des scellés au profit de l’armée nationale.

R.S.

Un accusé donne 500 F à son fils

S’il y a bien quelque chose qui ne change pas depuis le début du procès, c’est la bonne ambiance qui règne entre les accusés. A chaque suspension, ils en profitent pour former des groupes de causeries où les sourires et les petites tapes à l’épaule sont au rendez-vous. Même les réquisitions du parquet n’ont pas entamé cette sérénité. La présence de leur famille chaque jour est peut-être un des motifs d’espoir. Sur le banc des accusés, Moussa Ouédraogo, dont l’épouse et le bambin d’à peine deux ans n’ont pas raté un seul jour de procès, a encore échangé hier des sourires avec sa famille. Il a pu également faire parvenir à son fils un billet de 500 F CFA.

R.S.

« Je ne vais jamais demander la clémence de quelqu’un »

A la suite de leur avocat, il était permis aux accusés de dire un dernier mot au tribunal. Et la plupart ont opté de demander la clémence du président du tribunal : « Après Dieu, c’est vous », a-t-on pu, entre autres, entendre. Mais le soldat de 2e classe Atina Haro n’a pas eu la même attitude que ses camarades. Après les réquisitions du parquet et se croyant déjà condamné, il a lancé : « Je ne vais jamais demander la clémence de qui que ce soit. Je ne vais jamais m’incliner devant quelqu’un sauf ma mère. Ne lui dites pas, elle ne sait pas que je suis en prison. Je vais encaisser mes 10 ans avant d’aller lui parler. Un homme reste un homme ». Après ces propos, qui ont surpris plus d’un, le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, lui a assuré que la réquisition n’était pas synonyme de condamnation. Atina Haro a justifié son ignorance par le fait que, dit-il, « c’est son premier procès ».

H.R.S

