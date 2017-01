Les différents corps socioprofessionnels des femmes du Burkina Faso conduits par Mme Chantal Diallo, épouse du président de l’Assemblée nationale, ont adressé, le 22 janvier 2017, leurs vœux de nouvel An à la Première Dame, Sika Kaboré. La cérémonie a eu pour cadre la présidence du Faso.

Venues des 45 provinces et des 13 régions du Burkina Faso, elles étaient environ 1500 femmes à franchir le seuil de la Présidence le dimanche 22 janvier 2017. C’est dans ce cadre que l’épouse du président de l’Assemblée nationale, Chantal Diallo, a pris la parole, au nom des femmes, pour souhaiter une bonne et heureuse année à Sika Bella Kaboré. Elle a salué les mesures prises par le gouvernement au cours de l’année 2016 en vue de réduire les inégalités ainsi que les initiatives engagées pour une meilleure prise en charge sanitaire des femmes.

La porte-parole des femmes a aussi salué l’engagement de la Première Dame quant à l’amélioration des conditions de vie de l’autre moitié du ciel et des enfants, ainsi que la promotion de leurs droits. « Je félicite le plaidoyer de Madame Sika Kaboré en faveur de la mobilisation de ressources pour la lutte contre les mutilations génitales féminines, le cancer du col de l’utérus, les mariages précoces et forcés, toutes les formes de discrimination dont sont victimes les femmes », a-t-elle dit.

Ce fut également l’occasion pour l’épouse de Salifou Diallo d’adresser les doléances des femmes des villes et des campagnes du pays. Il s’agit, entre autres, d’une allocation conséquente de ressources matérielles et financières à la lutte contre les pratiques néfastes, telles les mutilations génitales, les mariages forcés, le lévirat… qui perdurent et nuisent à la santé de la femme et de la jeune fille. L’allègement des conditions d’accès et de remboursement des crédits et la facilitation au profit des femmes entrepreneures agricoles de l’acquisition des attestations de possession foncière rurale (APFR) ont également fait l’objet de doléances.

En retour, Sika Kaboré est revenue sur la situation que le pays a traversée. « L’année 2016 qui vient de s’achever, a été marquée par des épisodes très douloureux sur les plans économique, social et sécuritaire, qui ont endeuillé des familles et occasionné des blessés ». Elle a demandé une minute de silence à la mémoire des disparus, et a par ailleurs renouvelé sa compassion à tous ceux qui ont perdu un être cher et souhaité un prompt rétablissement aux malades.

« La cérémonie de présentation des vœux du nouvel An est particulièrement indiquée pour rendre un vibrant hommage à la femme burkinabè », a-t-elle souligné. Et de poursuivre : « Pour cela, je voudrais très sincèrement remercier chacune de vous d’avoir effectué le déplacement malgré vos multiples occupations pour honorer la présente rencontre ».

L’un des acquis majeurs du gouvernement, selon elle, a été certes la prise de mesures consistant à assurer la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants. Mais de nombreuses autres initiatives ont également été prises en faveur de l’autonomisation de la femme, qu’il convient de saluer. Elle a cité notamment le lancement du projet « Entreprendre au féminin » et du projet « Lutte contre le mariage des enfants » pour un montant global de 5,3 milliards de francs CFA.

A cela s’ajoute le programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes d’un montant de 1,3 milliard de francs CFA. A l’en croire, ce sont des solutions qui vont toutes dans la bonne direction pour renforcer le rôle et la place de la femme, de la jeune fille dans le développement harmonieux du Burkina Faso. Pour cela, Sika Kaboré exhorte "ses sœurs" à s’organiser en associations et groupements, par catégorie économique et socioprofessionnelle pour faciliter leur accompagnement lors des différentes interventions, car, pour elle, 2017 s’ouvre avec de belles promesses et d’énormes initiatives pour la gent féminine.

Il faut souligner qu’en prélude à la cérémonie de présentation de vœux, une conférence présidée par la Première Dame a été organisée dans la matinée sous le thème : La contribution du PNDES (Plan national de développement économique et social) à l’amélioration des conditions de vie de la femme, conférence au cours de laquelle les femmes du Burkina Faso se sont engagées avec l’épouse du président du Faso, afin qu’ensemble, elles relèvent les défis importants dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel et du PNDES.

Malika Kiemdé

(Stagiaire)

L'Observateur paalga