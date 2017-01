Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est revenu du Niger où il a participé, le mardi 24 janvier 2017, à la conférence des chefs d’Etat de l’Autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG) sur la sécurité dans la sous-région. Il a fait le bilan de son séjour nigérien à sa descente d’avion à l’aéroport international de Ouagadougou. La conférence des chefs d’Etat de l’Autorité du développement intégré de la région du Liptako- Gourma (ALG) a décidé de la mise en place d’une force multinationale pour prendre en compte la question de la sécurité entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a participé à cette conférence au Niger, a fait le bilan de son séjour à Niamey, le mardi 24 janvier 2017, à l’aéroport international de Ouagadougou. Pour le chef de l’Etat, il s’est agi pour la conférence d’adopter une convention révisée de manière à intégrer la question de la sécurité à côté de celles qui concernent le développement. « Nous avons donc pris la décision au cours de cette conférence de mettre en place une force multinationale entre les trois pays afin d’assurer la gestion de nos frontières. Cette force doit être implémentée de façon progressive de sorte à monter en puissance », a indiqué le président du Faso. A entendre Roch Marc Christian Kaboré, la conférence a surtout examiné les questions financières pour assurer la mise en place de cette force multinationale dont la création entre en droite ligne dans la vision développée dans le cadre du G5 Sahel. « Tout comme autour du Lac Tchad, un certain nombre de pays se battent à ce niveau pour la sécurité des frontières, et du côté du Mali et de la Mauritanie ce dispositif est aussi mis en place, nous avons estimé qu’au niveau de la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il était important de mettre en place cette même organisation », a soutenu le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ces différentes actions concertées permettront, de l’avis du chef de l’Etat, aux partenaires de soutenir toutes les opérations entreprises au sein du G5 Sahel. Il a ajouté que le siège de l’état-major de cette force multinationale entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali sera rotatif et Niamey est la première capitale à l’accueillir. « Il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Autant les terroristes et les trafiquants de tout bord sont combattus au Nord du Mali, autant il n’est pas bon de laisser ces forces se déployer au Sud du Sahel. L’engagement des différents pays a été ferme et dans les prochains jours, nous pourrons aller vers la mise en place de ce dispositif », a affirmé Roch Marc Christian Kaboré. Il sera question, selon lui, de mettre en place une équipe chargée de coordonner et de consolider les différents dispositifs de contrôle des frontières déjà existants. Il a mentionné que le souhait des chefs d’Etat est que la coordination de cette force multinationale se mette en place rapidement. « A l’occasion, il est prévu sur le long des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, une opération commune avec la force Barkhane dans les prochains mois de manière à déblayer le terrain pour cette force multinationale », a-t-il poursuivi. Au cours de cette conférence des chefs d’Etat, il a été également décidé que la direction générale de l’ALG sera transformée en secrétariat exécutif dont le premier responsable sera désigné et nommé par la conférence des chefs d’Etat. Roch Marc Christian Kaboré a profité de l’occasion pour féliciter les Etalons pour leur qualification en quarts de finale de la CAN et demandé à tous les Burkinabè de prier pour le match de samedi prochain face à la Tunisie. Lassané Osée OUEDRAOGO Sidwaya