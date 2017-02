Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a officiellement lancé son Plan stratégique 2017-2021, le mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou. Le Plan stratégique 2017-2021 du Conseil supérieur de la communication (CSC) est en marche. 8 997 500 000 francs CFA doivent être mobilisés pour un plan d’action triennal et deux programmes qui sont : l’action de la régulation du secteur des communications et celle du développement institutionnel. C’est sous le parrainage de la ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly, que la présidente du CSC, Nathalie Somé, a lancé officiellement, le mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou. Selon la ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, c’est un plan qui épouse la vision du gouvernement par rapport à la gestion axée sur les résultats et qui contribue à l’axe 1 du Plan national de développement économique et social (PNDES) sur le renforcement des capacités des institutions. «Je suis honorée de pouvoir jouer ce rôle de marraine. Car il est important de voir une institution se doter d’un plan stratégique qui contribue aux priorités du développement du Burkina Faso», a-t-elle indiqué. La ministre en charge des finances a dit être à mesure, en tant que marraine, d’accompagner la présidente du CSC, afin de mutualiser les efforts pour la mobilisation des ressources à l’interne et à l’externe, pour faire de ce plan, une réalité. Pour la première responsable du CSC, le plan stratégique de son institution s’inscrit dans la réforme des institutions et la modernisation de l’administration pour promouvoir la bonne gouvernance. A l’entendre, le CSC ambitionne d’être, à l’horizon 2021, une institution moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l’échiquier national et international dans le domaine de la régulation de la communication au public. Mariam HEMA Hermann GUINGANE (Stagiaire) Sidwaya