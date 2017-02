A Banjul où il a participé à la prestation de serment du Président élu, Adama BARROW, le Président du Faso a rencontré dans l’après-midi du samedi 18 février 2017, les Burkinabè vivant en Gambie. Après une brève introduction faite par l’Ambassadeur Aline KOALA, le Président Roch Marc Christian KABORE a, d’entrée de jeu évoqué la situation nationale qui reste marquée par les questions sécuritaires avec les attaques terroristes perpétrées dans le Nord du pays. Toutefois, il les a rassurés que des dispositions sont en train d’être prises pour assurer la sérénité et la quiétude des populations. Le chef de l’Etat a ainsi fait cas des récents Sommets du Liptako-Gourma à Niamey et du G5 Sahel à Bamako où les dirigeants de ces deux organisations ont pris des mesures fortes allant dans le sens du renforcement de la sécurité. Il est, entre autres, questions de la création de forces multinationales et de patrouilles communes pour lutter efficacement contre le terrorisme. Sur le plan politique, le Président du Faso a fait le point de la nouvelle Constitution dont les discussions se poursuivent dans les régions du Burkina et dans certains pays où nous avons une forte communauté. La question de la justice n’a pas été occultée et à ce sujet, le chef de l’Etat a fait cas du travail qu’est en train d’accomplir le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale dont l’objectif est de parvenir à une véritable réconciliation en passant par la justice. Le dialogue social avec les partenaires sociaux a été évoqué et le Président Roch Marc Christian KABORE a signifié à ses compatriotes qu’il travaillera à faire en sorte que le climat social soit préservé et apaisé. Il a aussi fait remarquer aux Burkinabè vivant en Gambie que sa présence à la fête d’indépendance de ce pays et à la prestation de serment du Président Adama BARROW lui a permis d’évoquer avec les nouvelles autorités gambiennes, le renforcement des relations entre leur pays et le Burkina Faso. Avant de conclure l’entretien avec ses compatriotes, le Président du Faso les a félicités pour leur esprit de solidarité et l’amour qu’ils ont pour leur patrie en suivant régulièrement l’évolution de l’actualité du pays. En retour, les Burkinabè vivant en Gambie ont dit toute leur fierté d’avoir rencontré le Président du Faso qu’ils ont encouragé à continuer sur la voie du développement réel du Burkina Faso. La Direction de la Communication de la Présidence du Faso Sidwaya