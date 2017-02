Le gouvernement burkinabè a connu un remaniement ministériel dans la nuit du 20 février 2017. Le nouveau gouvernement comporte 32 membres (contre 29 du Gouvernement Thiéba I), selon le décret N° 2017- 075 7PRES/PM portant remaniement du Gouvernement lu sur les antennes de la RTB par le Secrétaire général du Gouvernement, Alain Thierry Ouattara : 28 Ministres (dont un Ministre d’Etat, 2 ministres délégués) et 4 Secrétaires d’Etat. Le nouveau gouvernement se marqué par 3 départs. Il s’agit de Aminata Sana née Congo, Filiga Michel Sawadogo et Roch Marc Christian Kaboré. 5 nouvelles personnes font leur entrée : Fatimata Ouattara, Siméon Sawadogo, Alkassoum Maïga, Nicolas Méda et Oumarou Idani. Certains départements du Gouvernement Thiéba I ont été scindés en 2. C’est le cas de celui dirigé par Simon Compaoré. Le ministre d’Etat est désormais aux commandes du « ministère de la Sécurité ». L’« Administration Territoriale et la Décentralisation » est dirigé par Siméon Sawadogo. Alfa Oumar Dissa se voit délester des « Mines et des carrières » au profit de l’un des nouveaux, Oumarou Idani. A la Défense, Jean Claude Bouda remplace Roch Marc Christian Kaboré. D’autres ministres changent de départements comme Smaïla Ouédraogo qui quitte la Santé pour la « Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles ». Voici la composition du Gouvernement Thiéba remanié Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité.

Monsieur Simon Compaoré.



Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Monsieur Jean Claude Bouda. Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabé de l’Extérieur.

Monsieur Alpha Barry.



Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Monsieur Siméon Sawadogo.



Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Garde des Sceaux.

Monsieur Bessolé René Bagoro.



Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement.

Madame Hadizatou Rosine Coulibaly née Sori



Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale.

Monsieur Clément Pengdwendé Sawadogo.



Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Monsieur Alkassoum Maïga.



Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.

Monsieur Jean Martin Coulibaly.



Ministre de la Santé.

Monsieur Nicolas Meda.



Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Monsieur Jacob Ouédraogo.



Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.

Monsieur Niouga Ambroise Ouédraogo.



Ministre des Infrastructures.

Monsieur Eric Wendenmanegha Bougouma.



Ministre de l’Energie.

Monsieur Alfa Oumar Dissa.



Ministre des Mines et des Carrières.

Monsieur Oumarou Idani



Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Monsieur Souleymane Soulama.



Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

Monsieur Stéphane Wenceslas Sanou.



Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

Monsieur Sommanogo Koutou.



Ministre du Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

Madame Hadja Fatimata Ouattara née Sanon.



Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.

Monsieur Smaïla Ouédraogo.



Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.

Madame Laure Zongo née Hien.



Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement.

Monsieur Remis Fulgance Dandjinou



Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Monsieur Maurice Dieudonné Bonanet.



Ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique.

Monsieur Batio Bassière.



Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Monsieur Tahirou Barry.



Ministre des Sports et des Loisirs.

Monsieur Taïrou Bangré.



Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, chargé du Budget.

Madame Edith Clémence Yaka.



Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabé de l’Extérieur, chargé de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur.

Madame Rita Solange Agneketom née Bogoré.



Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Chargé des Affaires Sociales, des Personnes vivant avec un Handicap et de la Lutte contre l’Exclusion.

Madame Yvette Dembélé.



Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, des .Finances et du Développement, chargé de l’Aménagement du Territoire.

Madame Pauline Zouré.



Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, chargé de la Décentralisation.

Monsieur Alfred Gouba.



Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, chargé de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Monsieur Urbain Ibrahim Coulidiati