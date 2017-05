Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu successivement en audience, le mardi 2 mai 2017, le commandant de la force Barkhane, le général François-Xavier le Pellotier de Woillemont et le directeur général du groupe Banque Atlantique, Habib Koné. Après l’opération « Panga » conduite en territoire malien et qui a permis de « neutraliser » une vingtaine de terroristes, le commandant de la force Barkhane, le général François-Xavier le Pellotier de Woillemont est venu s’entretenir avec le Président du Faso sur la suite des actions. C’était lors d’une audience que Roch Marc Christian Kaboré lui a accordée dans la matinée du mardi 2 mai 2017 à Kosyam. « Nous avons échangé sur des questions sécuritaires notamment sur la force Barkhane. Il était important pour moi d’avoir l’appréciation du Président du Faso sur la situation, notamment ses attentes vis-à-vis de Barkhane», a confié le général Woillemont à sa sortie d’audience. Il a indiqué que l’opération de ratissage au Mali a eu un impact sur l’ennemi mais pas de manière définitive. Même s’il juge le résultat positif, le général François-Xavier le Pellotier de Woillemont reconnaît qu’il y a toujours du travail à faire. « Je ne vais pas livrer des secrets opérationnels, mais je peux dire à l’ennemi que ce n’est pas fini. La lutte est de longue haleine, il faut revenir sur le terrain de manière permanente. Le but est de débarrasser les populations de ces terroristes qui les empêchent de vivre normalement et de les rassurer», a-t-il relevé. Pour lui, le signe positif est le retour des populations constaté dans la zone d’intervention et qui traduisent leurs gratitudes aux soldats. Evoquant la naissance de l’initiative, il a relevé que Barkhane a eu des renseignements sur la présence d’ennemis qu’elle a décidé de traiter. C’est ainsi que les chefs d’Etat-major généraux des armées du Burkina Faso et du Mali ont été informés pour une coordination collective. A la suite du général Woillemont, Roch Marc Christian Kaboré a reçu une délégation du groupe Banque Atlantique. « Après notre participation aux consultations du PNDES l’année dernière, nous sommes venus saluer le Président du Faso et lui marquer l’intérêt que nous avons sur un certain nombre de projets pour accompagner le développement de l’économie du Burkina Faso. », a déclaré le directeur général du groupe Banque Atlantique, Habib Koné à l’issue du tête-à-tête avec le chef de l’Etat. Il s’agit notamment de projets dans les logements sociaux, l’éducation et les infrastructures, a-t-il précisé. Selon lui, son projet a eu un écho très favorable auprès du chef de l’Etat et la banque compte pouvoir apporter son soutien au pays des Hommes intègres très rapidement. Joanny SOW Sidwaya