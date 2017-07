Le Ministre de la Sécurité du Ghana, Monsieur Albert Kan DAPAAH en visite de travail au Burkina Faso a été reçu en audience par le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, dans la soirée du mercredi 12 juillet 2017. Le Ministre ghanéen de la Sécurité, Monsieur Albert Kan DAPAAH et son homologue du Burkina, Monsieur Simon COMPAORE, sont allés rendre compte au Président du Faso, des conclusions de leur concertation. En effet, a confié Monsieur DAPAAH, « lors de la dernière visite du Président Nana AKUFO-ADDO au Burkina Faso, les deux chefs d’Etat ont convenu que les deux départements en charge de la sécurité et du renseignement devraient se rencontrer pour discuter afin de renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine ». Selon le Ministre DAPAAH, les échanges avec les premiers responsables de la sécurité du Burkina Faso ont été fructueux. « Nous sommes parvenus à des décisions concrètes qui devraient permettre de renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire pour le bonheur des deux peuples », a-t-il déclaré. Ces échanges, a-t-il ajouté, ont consisté essentiellement au partage d’informations et de renseignements. Au final, les deux pays ont décidé de se « soutenir mutuellement et de se concerter régulièrement pour voir comment définir un plan commun en matière de sécurité ». Le Ministre ghanéen a par ailleurs affirmé que la sécurité est le socle du développement, avant de signifier que « nous devons travailler pour assurer la sécurité des populations afin d’assurer le développement économique du Burkina Faso et du Ghana ». La Direction de la Communication de la Présidence du Faso Sidwaya