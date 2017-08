Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a examiné les projets entrant dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES avec les chefs des départements ministériels concernés. La rencontre a eu lieu dans la soirée du jeudi 10 août 2017, à Ouagadougou. Les ministres en charge des infrastructures, de l’éducation nationale, de la santé, de l’énergie, de l’eau, de l’enseignement supérieur, etc., sont tous porteurs de projets entrant dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Ainsi jeudi 10 août 2017, chacun d’eux a fait le point des projets de son département au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Après les travaux, trois d’entre eux, à savoir les ministres en charge des infrastructures, Eric Bougouma, de l’éducation nationale, Jean Martin Coulibaly et de la santé, Stanislas Méda, ont dévoilé leurs projets. Le ministre Bougouma a indiqué que son département compte essentiellement trois types de projets. Le premier type est relatif à la réhabilitation de la voirie urbaine notamment dans la ville de Ouagadougou. «Il s’agit des routes qui sont dans le centre-ville ou qui ont accès à la ville, notamment les sorties vers Ouahigouya, Pô, et Bobo- Dioulasso», a précisé Eric Bougouma. Le deuxième type de projet porte sur la réhabilitation de routes bitumées et en terre dans les différentes régions du Burkina Faso. Quant au troisième type de projet, il concerne la réhabilitation, en entretien courant, de différentes routes à l’intérieur du pays. «Bien entendu, nous avons six grands projets que nous allons exécuter suivant le mécanisme du Partenariat public-privé (PPP). Il s’agit du grand contournement de la ville de Ouagadougou qui va permettre de décongestionner la ville, de l’autoroute Ouagadougou-Koudougou, etc », a-t-il ajouté. Il a annoncé le début des travaux d’ici le mois de septembre prochain. Deux projets concernent le département en charge de l’éducation nationale. « Nous comptons équiper 24 lycées en laboratoires pour pallier le déficit. L’électrification, à l’aide de l’énergie solaire, de 150 écoles et 30 Collèges d’enseignement général (CEG) va permettre une mutualisation des infrastructures et la mise en place de sessions d’alphabétisation dans la soirée », a expliqué Jean Martin Coulibaly. 14 milliards pour de meilleurs services de santé Quant au ministre de la Santé, il a présenté au chef du gouvernement quatre groupes de projets. Le 1er groupe concerne la construction de Centres hospitaliers universitaires (CHU), la transformation des Centres hospitaliers régionaux (CHR) en CHU régionaux, des centres de promotion sociale en centres médicaux, des Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) en hôpitaux de district. Le deuxième groupe de projets porte sur l’acquisition d’équipements de référence pour le fonctionnement de l’ensemble des hôpitaux dans les treize régions du Burkina Faso. Le troisième groupe de projets est l’ensemble de dispositifs pour réhabiliter tous les équipements fournis au cours des cinq dernières années, mais qui sont déjà en panne. Le dernier groupe de projets a trait à l’acquisition de fournitures informatiques, de bureau, des réactifs et des consommables médicaux pour un meilleur fonctionnement des services de santé. Selon le ministre de la Santé, tous ces projets représentent une enveloppe globale d’environ 14 milliards de FCFA. Boukary BONKOUNGOU Sidwaya