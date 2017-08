La communauté burkinabè vivant en Ethiopie et le personnel de l’Ambassade, se sont retrouvés le mercredi 16 août 2017, dans l’enceinte de la Chancellerie du Burkina Faso à Addis-Abeba pour un recueillement suite à l’attaque terroriste du 13 août qui a endeuillé le peuple burkinabè. « Nous avons été endeuillés par une attaque terroriste qui a couté la vie à 18 personnes de plusieurs nationalités. C’est un événement malheureux qui nous affecte tous ; mais nous ne devrions pas nous laisser abattre par cette situation. Ainsi, sommes-nous là, pour marquer notre compassion et notre solidarité à toute la nation, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés ». Tels sont les propos de monsieur le Deuxième Conseiller près l’Ambassade, Emmanuel Compaoré, Chargé d’Affaires a.i, après avoir demandé une minute de silence en mémoire des disparus.A sa suite, c’est au tour du Secrétaire Général de la Communauté des Burkinabè, monsieur André Nonguierma, de prendre la parole pour présenter les condoléances de l’ensemble des Burkinabè vivant en Ethiopie, aux familles endeuillées, et au peuple burkinabè. Il a également émis un vœu de prompt rétablissement aux blessés. Monsieur Nonguierma tout en déplorant et en condamnant avec la dernière énergie cet acte ignoble et barbare, il rassure que la communauté burkinabè, reste et restera toujours mobilisée pour la défense de l’intérêt national, car dit-il avec amertume, tout ce qui touche le Burkina Faso nous touche tous. « A notre peuple ! Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Le Faso restera toujours debout. Foi et courage à toutes les victimes de cet acte odieux. Que le Tout-Puissant vous accorde la consolation. Paix et victoire pour le Burkina Faso », a-t-il écrit dans le livre de condoléances ouvert à l’Ambassade pour la circonstance, et qui a enregistré plusieurs marques de compassion de la part de diplomates accrédités en Ethiopie. Aussi, les trois jours de deuil national décrété par le Président Du Faso ont-ils été observés par le personnel de l’Ambassade et la Communauté des Burkinabè. Aline Verlaine ZOROM/KABORE Ambassade, Mission Permanente du Burkina Faso en Ethiopie Sidwaya