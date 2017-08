Le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a reçu en audience, le mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou, le secrétaire d’Etat du parlement de la République fédérale d’Allemagne, Dr Ralf Brauksiepe. La lutte contre le terrorisme a été le principal sujet au centre des échanges entre les deux hommes. Après ses échanges avec le président du Faso, le ministre en charge de la défense, le chef d’état-major des Armées, le secrétaire d’Etat du parlement de la République fédérale d’Allemagne, Dr Ralf Brauksiepe, a été reçu par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, dans l’après-midi du mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou. Avec le ministre d’Etat, Dr Ralf Brauksiepe a échangé sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et la lutte contre le terrorisme avec l’attaque du café-restaurant Aziz-Istanbul dans la nuit du 13 au 14 août 2017. Le secrétaire d’Etat du parlement de la République fédérale d’Allemagne a indiqué tout le soutien du peuple germanique au Burkina Faso dans cette épreuve. Pour lui, au regard de la résolution des forces de défense et de sécurité burkinabè à aller au combat contre les forces du mal, l’Allemagne sera toujours aux côtés du Burkina Faso ainsi que des pays du Sahel. « La lutte contre le terrorisme est un combat commun à nos deux peuples et je suis convaincu que dans la synergie d’actions nous allons arriver à bout du terrorisme », a indiqué Dr Ralf Brauksiepe. Lassané Osée OUEDRAOGO Sidwaya