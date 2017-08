Selon l’ambassadeur Alain Francis Gustave Iboudo, la levée du corps de Salifou Diallo est envisagée pour le mardi 22 août, et le rapatriement de la dépouille le mercredi 23. Ce dimanche, la communauté burkinabè, les parents, amis et connaissances de Salifou Diallo défilent, pour présenter leurs condoléances et signer le livre ouvert à cet effet, à la résidence du Burkina Faso à Neuilly Sur Seine, à Paris. Assistée de membres de la famille et de proches, Mme Chantal Diallo reçoit les témoignages de compassion. Auguste BAMBARA Attaché de presse de l’ambassade du Burkina en France. Sidwaya