En attendant le rapatriement de la dépouille du président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo, décédé le samedi 19 août 2017 à Paris en France, l’hémicycle a ouvert le livre de condoléances le lundi 21 août 2017, à Ouagadougou. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été la première personnalité à y laisser son message en mémoire de l’illustre disparu. La série d’hommages au président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui a rendu l’âme le samedi 19 août 2017, à Paris dans la capitale française, a débuté. La représentation nationale a ouvert, le lundi 21 août 2017, à Ouagadougou, le livre de condoléances. En présence des députés vêtus en majorité de blanc, du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, de ministres, de présidents d’institutions et de diplomates, le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a consigné son message dans le livre de condoléances, exposé dans l’enceinte de l’hémicycle. A l’entame de la cérémonie, une minute de silence en la mémoire de Salifou Diallo a été observée par l’assistance à la demande du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Me Bénéwendé Satanislas Sankara. Dans une atmosphère de recueillement, le président du Faso a salué la mémoire de l’illustre disparu. Pour lui la « disparition brutale » de celui qu’il considère comme « un camarade, un frère et un ami » est une « lourde perte » pour le parlement, son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et la nation entière. A la famille de Salifou Diallo, Roch Marc Christian Kaboré a réitéré ses condoléances. Aux dires du président du Faso, la mémoire de son compagnon de lutte politique pendant trente ans « restera éternelle» et son idéal de «justice et de développement pour son pays » sera poursuivi. « Il est clair que Salifou Diallo nous a quittés le 19 août au matin, mais nous devons continuer le combat pour la consolidation de la démocratie, pour le développement économique et social et pour la justice. C’est un combat de longue haleine au cours duquel certains tombent, d’autres se relèvent et continuent la lutte. C’est pour cela que le combat pour le développement de notre pays doit se poursuivre », a-t-il précisé. En venant inaugurer le ballet de messages dans le livre de condoléances, a indiqué le président du Faso, c’est également l’occasion de magnifier l’action de Salifou Diallo tout au long de sa vie politique dans notre pays. « Ce sont plus de 30 ans de vie politique que nous avons menés ensemble et il est tout à fait normal que nous puissions reconnaître en cette personnalité un certain nombre de qualités qui sont son patriotisme, ses convictions et ses combats », a argué le président Kaboré. A sa suite, d’autres personnalités se sont succédé pour laisser leur message de condoléances. Il s’agit du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou et bien d’autres responsables d’institutions et de diplomates. Karim BADOLO Message du président du Faso dans le livre de condoléances « La brutale disparition de Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale, président également du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) est une lourde perte pour le parlement, pour son parti et pour la nation entière. En saluant sa mémoire, en souvenir des combats menés ensemble, je voudrais reconnaitre en cet homme, un patriote, un homme de conviction et d’action. Trente ans de vie politique ont scellé à jamais nos relations de camaraderie, de fraternité et d’amitié. Toutes mes sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants et à toute la grande famille. Ta mémoire restera éternelle. Le seul hommage que nous devons te rendre, c’est de tenir haut levé ton idéal de justice et de développement pour ton pays. Salifou Diallo repose en paix ! Que la terre du Burkina Faso te soit légère ! » Signé Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso Sidwaya