Les obsèques du président de l’Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo, auront lieu du mercredi 23 au vendredi 25 août 2017. Au sičge du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrčs (MPP) qu’il dirigeait jusque-là, ses camarades mettent les petits plats dans les grands pour réserver à leur président un hommage mérité. Contrairement à l’ambiance ordinaire et aux tapotements accompagnés de « camarade », la consternation et le recueillement se lisaient sur tous les visages, dans cette matinée du lundi 21 août 2017 au siège du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) dans le quartier Ouidi de Ouagadougou. Le président du parti, le Dr Salifou Diallo, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, n’est plus et le choc est perceptible dans les rangs de la formation politique. Après une grande pluie matinale, les militants du parti arrivaient à compte-gouttes sur les lieux, au troisième jour de sa disparition. Bâches, tentes et chaises dressées à cet effet, les responsables du siège du parti sont à pied d’œuvre pour accueillir la dépouille mortelle, le jeudi 24 août de 7h30 à 8h15, dans leur enceinte. Pour Martin Marie Gustave Ouédraogo, directeur du siège national du MPP, depuis l’annonce de la mauvaise nouvelle, le parti a mis en place un comité d’organisation des obsèques de son président. A l’image du répondant des comités au niveau gouvernemental et de l’Assemblée nationale, ledit comité, a-t-il poursuivi, se joint au comité national d’organisation, afin que le MPP puisse contribuer à une bonne réussite de ces obsèques. Ce comité, a-t-il expliqué, comprend plusieurs commissions notamment une commission accueil/protocole et des commissions chargées des relations avec la famille du disparu, de la question de la tombe à Ouahigouya, des questions matérielles, de rédiger la biographie du président et de préparer le mot que le parti adressera à l’ensemble des militants. A entendre Martin Ouédraogo, le MPP est pratiquement prêt pour accueillir la dépouille de son président. Déjà, a-t-il précisé, une mission du parti a été dépêchée à Ouahigouya dans la matinée du 21 août pour s’assurer que tout se passe bien et pour tout coordonner afin d’éviter d’éventuelles circonstances malheureuses et des incompréhensions. Au-delà de la douleur de la disparition de Salifou Daillo, le directeur du siège du parti estime que ces obsèques sont l’occasion pour les responsables du parti et les militants, de se revigorer, de s’encourager mutuellement pour aller de l’avant. « Le président est parti mais il faut que le parti vive et unanimement, le sentiment est partagé par l’ensemble des militants », a-t-il confié. Et de conclure que c’est cela qu’ils tiennent à lui laisser comme message pour lui dire que son héritage sera perpétué. Depuis l’annonce du décès, un livre de condoléances a été déposé au siège du parti. Des personnalités de tous bords et de tous rangs comme Basile Guissou, le Pr Etienne Traoré, le Pr Philiga Michel Ouédraogo, Issa Tiemtoré du PNDP et Adama Sosso de l’UPC y ont déjà laissé leurs mots d’adieu à celui que certains appelaient affectueusement Gorba. Jean-Marie TOE & Sala COMPAORE (stagiaire) Sidwaya