Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le vendredi 6 octobre 2017 au palais de Kosyam, une délégation des participants aux assises nationales de la coopération décentralisée. Les participants aux assises nationales de la coopération décentralisée sont reconnaissants au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. En effet, leur délégation reçue en audience par le chef de l'Etat, le vendredi 6 octobre 2017, au palais de Kosyam, lui a exprimé sa gratitude pour la réussite de l'événement. Le porte-parole de la délégation, le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale du Mali, Alhassane Ag Hamed Moussa, a mentionné à l'issue des échanges avec le président Kaboré : «Nous sommes venus remercier le chef de l'Etat pour la qualité de l'accueil réservé aux participants, la qualité de l'organisation et surtout pour l'intérêt que le Burkina Faso porte sur la coopération décentralisée». Aussi, a-t-il poursuivi, c'était pour lui traduire la reconnaissance pour le rôle que le pays a joué dans la promotion de la coopération décentralisée et dans le développement de l'intercommunalité. En réalité, a-t-il expliqué, l'intercommunalité c'est aussi la coopération décentralisée mais entre communes de la même nation. «Ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer la coopération décentralisée qui peut être entre les communes de la même nation mais aussi entre les collectivités de plusieurs pays», a rassuré le porte-parole de la délégation. Pour le ministre malien en charge de la décentralisation, ces assises nationales ont pris quasiment un caractère international parce que, à l'entendre, il y a des pays du Nord qui sont représentés, ceux du Sud également et pratiquement c'est le monde entier qui y est représenté. Kowoma Marc DOH Sidwaya