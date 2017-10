Le Président du Bénin, Patrice Talon, séjourne depuis hier lundi 9 octobre 2017 à Ouagadougou. Présent au Burkina pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures, il a été accueilli à l’aéroport par son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré. C’est à 17 heures précises comme annoncé à la presse, que l’avion du Président du Bénin, Patrice Talon, s’est posé, hier 9 octobre 2017 sur le tarmac de l’Aéroport international de Ouagadougou. A sa descente, le chef de l’Etat a été accueilli par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Après les honneurs militaires dus à son rang, les deux chefs d’Etat ont salué les membres du gouvernement et autres personnalités présents à l’aéroport en vue de réserver un accueil chaleureux à l’hôte béninois. Les présidents Talon et Kaboré se sont ensuite rendus au salon d’honneur présidentiel où ils ont eu un tête-à-tête d’une dizaine minutes. A l’issue de cet entretien où rien n’a filtré, le cortège présidentiel a mis le cap sur l’Hôtel Laïco à Ouaga 2000 où une rencontre est prévue à 18 heures 30 mn entre le chef de l’Etat béninois et la communauté béninoise vivant au « pays des Hommes intègres ». Le président Talon est au Burkina pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures. A cet effet un diner officiel restreint lui a été offert hier par le Président du Faso. Aujourd’hui 10 octobre, une séance de travail est au programme à partir de 8 heures entre les experts burkinabè et béninois pour examiner le communiqué conjoint. Une audience est par ailleurs prévue entre les deux présidents avant la lecture du communiqué conjoint. Un point de presse animé par les deux hommes viendra couronner le séjour du Président béninois. Les deux pays entretiennent d’excellentes relations depuis de longues dates. Cette visite, une première depuis l’élection de l’actuel président béninois, vient sans doute consolider les liens de fraternité entre les deux nations. Abdoulaye BALBONE Sidwaya