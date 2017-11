Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, qui effectuait une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire, a été reçu, le vendredi 11 novembre 2017 à Abidjan, par le président Alassane Ouattara, en sa résidence au quartier Rivera. Le séjour du Premier ministre Paul Thiéba au bord de la lagune Ebrié s’est achevé par une audience avec le président Alassane Ouattara dans la soirée du vendredi 11 novembre 2017 à la résidence du couple présidentiel. «Je suis venu vous dire merci pour l’accueil dont moi et la délégation qui m’accompagne avons bénéficié depuis notre arrivée à Abidjan. Vous revenez d’un long voyage (NDLR : il est rentré d’un voyage aux USA vendredi dans la matinée) et malgré tout vous avez accepté de nous recevoir ; nous vous en remercions», s’est confié aux journalistes Paul Kaba Thiéba au seuil du palais. Cette marque d’attention, a-t-il poursuivi, traduit une fois encore, l’excellence des relations de fraternité et d’amitié qui existent entre la Côte d’Ivoire et le Burkina. Le chef du gouvernement burkinabè a dit avoir rendu compte, au chef de l’Etat ivoirien, de ses échanges avec son homologue Amadou Gon Coulibaly sur les projets du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre les deux Etats. «Au cours de mon séjour j’ai échangé avec le Premier ministre, mon frère Amadou Gon Coulibaly sur le TAC, notamment la suite des accords conclus avec votre frère, le président Roch Marc Christian Kaboré, lors de la 6e Conférence tenue en juillet dernier à Ouagadougou», a-t-il fait savoir au président Ouattara, avant de porter à sa connaissance le calendrier provisoire des rencontres préparatoires du 7e TAC. «Nous prévoyons la rencontre entre experts des deux pays au mois d’avril 2018 suivie de celle des ministres des Affaires étrangères un mois plus tard. Les deux chefs de gouvernement, eux, pourraient se retrouver en juin pour peaufiner les dossiers de la 7e Conférence au sommet du TAC qui se tiendra en juillet 2018 à Yamoussoukro», a indiqué M. Thiéba. Faisant toujours le point à Alassane Ouattara, il a ajouté que ses échanges avec Amadou Gon Coulibaly ont porté aussi sur des questions sécuritaires. «Nous avons partagé des informations sur bien d’aspects relatifs à la prise en charge des questions sécuritaires. Nos deux gouvernements travaillent main dans la main pour faire face aux défis communs du phénomène mondial qu’est le terrorisme», a-t-il précisé. L’engagement des investisseurs Le visiteur n’a pas omis le volet économique de son voyage à Abidjan. «Nous sommes venus échanger avec nos frères de la diaspora à l’occasion des journées de promotion économique et commerciale du Burkina couplées au Forum diaspo invest, sur les possibilités d’investissement dans leur pays d’origine», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Toutes ces manifestations se sont bien déroulées et il était important pour moi de venir vous en rendre compte et surtout témoigner notre reconnaissance pour l’accompagnement et les facilités accordés par le gouvernement ivoirien». Poursuivant, l’hôte du palais présidentiel a laissé entendre que les investisseurs burkinabè résidant en Côte d’Ivoire ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), initié par le président Roch Marc Christain Kaboré pour l’exécution de son programme. «Ils ont, d’ores et déjà, identifié un certain nombre de projets d’investissement, notamment la création d’entreprises dans différents secteurs pour ainsi apporter leur pierre à la construction de l’économie de leur pays natal», a-t-il fait remarquer. Se réjouissant de la tenue du Forum diaspo invest, Paul Kaba Thiéba a déclaré qu’elle est la concrétisation d’un vœu. «Dans le cadre du Traité d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, nous avions souhaité que des rencontres de ce genre se tiennent de façon alternative dans les deux pays», a-t-il expliqué. Auparavant le chef du gouvernement burkinabè s’est entretenu avec le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan. Beyon Romain NEBIE (De retour d’Abidjan) Sidwaya