En marge de la 57e conférence scientifique annuelle Ouest africaine, les populations de la région du Nord bénéficient d’une campagne de chirurgie gratuite du 20 au 25 février 2017. Le lancement officiel de cette activité a eu lieu ce lundi 19 février 2016 au Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya. Dans la région du Nord, ce sont plus d’une centaine de malade qui bénéficieront d’interventions chirurgicales gratuitement et 1500 femmes pour le dépistage de cancer du col de l’utérus. Du 26 au 5 mars, se tiendra la 57e la conférence Ouest Africain des Chirurgiens (WACS) à Ouagadougou sous le thème : « Financement des soins de santé en chirurgie en Afrique-saharienne ». C’est ainsi qu’en collaboration avec l’Organisation Ouest Africian de la santé (OOAS), les sommités des chirurgiens mettront à profit leur séjour au pays de hommes intègres pour offrir aux populations du pays des hommes intègres des soins de santé , de dépistages et d’interventions chirurgicales. Dans la cité de Naaba Kango, ce sont des pathologies dans plusieurs domaines qui seront traitées par des spécialistes. Il s’agit des maladies liées à la gynécologie, l’ORL, la pédiatrie, la traumatologie, l’ophtalmologie, l’odonto-stomatologie et bien d’autres qui seront prises en charge gratuitement. Pour le Docteur Henri Ouoba, en plus de la prise en charge des patients, les agents du CHU tout comme les médecins stagiaires mettront à profit cette campagne pour renforcer leurs compétences grâce à l’expérience des spécialistes venus d’Afrique et de l’Occident. « Le CHU est prêt en matière de ressources humaines et en matériel pour la réussite de cette mission salvatrice», a rassuré le Dr Ouoba. Quant au président du comité d’organisation de la 57e conférence scientifique, Docteur Jean Lankoandé, plus de 237 cas susceptibles de patients sont sélectionnés dont plus d’une centaine déjà programmée pour les interventions. En plus de ces actes chirurgicaux, 1500 femmes de la région bénéficieront des dépistages du cancer du col de l’utérus du 20 au 26 février 2017, avec 26 spécialistes venus d’Europe et d’Afrique de l’Ouest. Il a conclu son mot en déplorant le fait que l’équipe n’est pas aussi étoffée comme il le voulait, car certains collègues de l’Europe pour des raisons du contexte d’insécurité n’ont pas pu faire le déplacement. Dans son ambition de mieux attendre ses objectifs dans l’espace CEDEAO, l’organisation Ouest africaine de la Santé dont la mission est d’offrir un niveau de santé le plus élevé aux populations d’Afrique de l’Ouest est un partenaire important dans cette 57é conférence. C’est ainsi que ce partenariat, est noué afin de relever les besoins dans les activités scientifiques et universitaires relevant dans le domaine de la santé. Pour le professeur, Diallo Abdoulauye, représentant du directeur général de l’OOAS, le plan stratégique 2016-2020 en cours d’exécution accorde une importance capitale aux ressources humaines en santé. De ce fait, l’OOAS s’invertie grandement depuis son existence avec des tâches comme la formation de base spécialisée et continue. Le gouverneur de la région du Nord, Hassane Sawadogo qui présidait la cérémonie, s’est réjoui du choix porté sur sa région car cela contribuera à l’amélioration de la santé des populations .Il a de ce fait traduit tous ses mots de reconnaissances et de remerciements à toute l’équipe de chirurgiens. Avant de lancer la campagne, il n’a pas manqué de souhaiter un prompt rétablissement aux patients bénéficiaires de cet appui. Quant au Professeur Dieudonné Ouédraogo, représentant du ministre de la santé, les sous thèmes de cette 57e conférence sont d’une importance inestimable. Il faut noter que les sous thèmes qui seront traités lors de cette 57e conférence porteront sur les soins chirurgicaux dans les hôpitaux de district en Afrique sub-saharienne, la formation chirurgicale pour les niveaux primaire et secondaire de système de santé, la stratégie de recherche en chirurgie pour le développement de la santé qui sont le levier de réussite dans l’atteinte d’une santé de qualité pour tous. Philibert Nikiéma Sidwaya