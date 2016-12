Le groupe Vivendi a initié, le mardi 6 décembre 2016 à Ouagadougou, une visite de son chantier de construction d’un complexe culturel, CanalOlympia. Constitué de salles de cinéma et de spectacles, le niveau d’exécution des travaux est estimé à 35%.

Le comité d’organisation de la prochaine édition du FESPACO pourra compter sur le groupe Vivendi pour la projection des films. En effet, une nouvelle salle de cinéma de 300 places, Canal Olympia, devrait voir le jour d’ici le 24 février 2017 au quartier Ouaga 2000 de la capitale burkinabè. En sus, d’autres espaces de spectacles sont également en construction autour. C’est ce qu’a laissé entendre les responsables du groupe, le mardi 6 décembre 2016 au cours d’une visite du chantier de construction par les ministres de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry et de l’Habitat et de l’Urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet. Selon les responsables du chantier, le niveau d’exécution est estimé à 35%. A l’issue de la visite, le ministre en charge de l’habitat a encouragé le groupe Vivendi pour cette initiative qui va contribuer au rayonnement du quartier dans le domaine des équipements collectifs. « Le premier bénéficiaire est la jeunesse burkinabè, celle-là qui a lutté pour une vraie instauration d’une démocratie dans notre pays. Et cette salle située non loin du rond-point des Martyrs est un symbole », a soutenu Maurice Dieudonné Bonanet, tout en souhaitant que le délai soit respecté pour le bonheur des festivaliers de la fête du cinéma. Pour son collègue de la Culture, Tahirou Barry, cette visite a édifié la délégation. A l’entendre, cette infrastructure vient résoudre un souci majeur au «pays des Hommes intègres» à savoir celui du défi des infrastructures culturelles. «Avec ce complexe, nous sommes fortement réconfortés et nous pouvons dire que Ouagadougou qui est la première ville africaine en matière de cinéma ne sera pas la dernière en infrastructures culturelles», a confié le ministre Barry. Selon le Directeur Développement CanalOlympia, Lionel Labarre, le complexe, le premier réseau de salles en Afrique du groupe, est conçu comme un espace polyvalent qui s’adapte à des événements variés. «Dédiée avant tout au cinéma, elle peut également accueillir, en configuration extérieure, plusieurs milliers de personnes pour des concerts», a précisé Lionel Labarre.

Un «incubateur de talents»

En outre, il a indiqué que l’espace est innovant et ultramoderne pour offrir un accès à la culture, associant deux marques-phares du cinéma et de la musique pour détecter et faire rayonner les talents africains. Ces espaces seront éco-responsables grâce à une alimentation en énergie solaire. Il s’agira ainsi du premier réseau de salles de cinéma et spectacles « vertes » au monde .De plus, la salle de cinéma sera équipée de matériel professionnel permettant de projeter les films dans des conditions optimales d’images et de son. «Le vidéoprojecteur numérique est de dernière génération et toute l’installation acoustique a été étudiée par des experts», a-t-il renchéri. L’objectif de Canal Olympia, a ajouté M. Labarre, est de soutenir l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes sur le continent africain en devenant la vitrine de toutes les influences culturelles mais aussi de proposer une offre riche et diversifiée de films au plus grand nombre. «Le réseau de salles a, à cœur, de relever les artistes locaux, les produire, leur permettre de rencontrer leur public et les faire rayonner. A terme, il souhaite jouer un rôle de lien entre les différents acteurs de la vie culturelle sur le continent», a-t-il mentionné, tout en rassurant que la salle n’empiétera pas la programmation des salles déjà existantes. De ses dires, une part importante sera consacrée à la création nationale car cette dimension «incubateur de talents» fait partie de «l’ADN» du projet et du groupe. «Tous les talents burkinabè, qu’ils soient confirmés ou émergents, bénéficieront de la meilleure exposition grâce à Canal Olympia», a fait savoir le Directeur Développement.

Intégré dans les médias et les contenus, le groupe Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. C’est une association du groupe Canal+, numéro 1 de la télévision payante en France, de Universal Music Group qui est le leader mondial de la musique et de Olympia qui est la salle de spectacle de référence à Paris. «La marque Canal Olympia rappelle ainsi directement deux marques- phares du groupe, associant la richesse des contenus de Canal+ et l’expertise de la mythique salle de spectacles parisienne, l’Olympia», a souligné Lionel Labarre.

Joseph HARO

Sidwaya