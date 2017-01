Le secrétaire général du ministère de l’Enseignent supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a visité les chantiers de construction de l’Université Ouaga II, sis à Gonsé, à quelques encablures de Saaba, le mardi 10 janvier 2017. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation est déterminé à assurer une rentrée universitaire normalisée en octobre prochain. C’est dans cette perspective que le secrétaire général dudit ministère, le Pr Tanga Pierre Ilboudo, s’est rendu sur le site de construction de l’Université Ouaga II situé à Gonsé à la sortie Est de la capitale burkinabè, le mardi 10 janvier 2017. A en croire le Pr Ilboudo, cette visite avait pour objectif principal de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux afin de mesurer les défis à relever pour une rentrée universitaire normalisée. Au sortir de la visite, le Pr Tanga Ilboudo s’est réjoui de l’engagement des techniciens à jouer leur partition afin de permettre aux premiers étudiants de commencer les cours en octobre 2017. «Nous avons pris bonne note de la volonté des entreprises à mettre tout en œuvre pour nous permettre d’honorer notre engagement de déménager sur ce site d’ici la rentrée prochaine», a-t-il déclaré. Il s’est dit confiant que les infrastructures seront livrées dans les délais afin de permettre aux premiers étudiants de rejoindre le site. Et selon les explications du maître d’ouvrage délégué, Jean Urbain Korsaga, le restaurant universitaire, d’un coût global d’environ un milliard et demi de F CFA, est à un taux d’exécution de 25%. De son explication, l’infrastructure compte deux salles de service de 350 places chacune et une zone de préparation totalement équipée d’une chambre froide pour la conservation des aliments, la production des plats et des chaînes de service. Toutefois, M. Korsaga a regretté le faible niveau d’exécution du centre médical qui, pour le moment, est à 2%. A l’entendre, de nombreuses difficultés ont entravé le démarrage des travaux. La construction de deux amphithéâtres en perspective «L’entreprise en charge de la construction a signé des partenariats avec d’autres sociétés en vue de l’aider dans certaines tâches comme les levés topographiques, etc. Seulement, ces derniers ont mis du temps à faire leur travail», a-t-il informé. Du reste, le maître d’ouvrage délégué a indiqué que les travaux ont actuellement démarré et sont au stade de la fondation. Le président de l’Université Ouaga II, Pr Stanislas Ouaro, s’est également réjoui du niveau d’avancement des chantiers qu’il a jugé satisfaisant pour le restaurant universitaire. Par rapport au centre médical, il a fait savoir que l’entreprise en charge de la construction a déjà fait l’objet d’une mise en demeure et qu’il mettra tout en œuvre pour être dans les délais. Il s’est montré rassurant quant à l’achèvement des travaux avant le début de la rentrée prochaine. En outre, le premier responsable de l’Université Ouaga II a indiqué que d’autres chantiers sont également en perspective sur le site. Il s’agit de la construction dans les mois à venir de deux amphithéâtres de 750 places chacun. Il a également annoncé la mise en place prochaine d’un comité de déménagement sur le site de Ouaga II qui sera chargé de prendre toutes les dispositions à cet effet. D’ores et déjà, il a souligné que certains préalables doivent forcément être réunis avant le déménagement. «Nous devons travailler en étroite collaboration avec le centre des œuvres universitaires afin de trouver du personnel pour gérer le restaurant», a-t-il déclaré. Par rapport aux différends avec les populations riveraines sur les questions foncières, le Pr Ouaro a fait comprendre que le gouvernement a tenu tous ses engagements. Seulement, il a regretté le fait que certains habitants du village de Nongana et de Moutéla s’opposent jusque-là, à la pose des balises. De ce qu’il a dit, ces derniers exigent la réduction de la superficie générale du site. Pourtant, a-t-il éclairci, les dispositions de la loi sur les réformes agraires et foncières précisent que la réduction éventuelle du site ne pourra se faire qu’après la procédure de recensement de la commission d’indemnisation. Pour le moment, a-t-il laissé entendre, les discussions se poursuivent afin de leur faire comprendre la situation. Il a promis que le recensement des populations, des biens et des superficies se fera d’ici la fin du mois de janvier. «Des cabinets de géomètres ont déjà été désignés à cet effet», a-t-il précisé. Nadège YAMEOGO Sidwaya