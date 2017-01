Le ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique (MEEVCC) organise, du 19 au 20 janvier 2017 à Ouagadougou, un atelier de concertation pour l’organisation d’un concours interscolaire sur les emballages et les déchets plastiques. Les acteurs de l’éducation vont désormais jouer un rôle primordial dans l’éveil des consciences des tout-petits, concernant la gestion des emballages et des déchets plastiques. Sous l’égide du ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique (MEEVCC), un atelier de concertation est organisé à leur intention, du 19 au 20 janvier 2017 à Ouagadougou, dont le point-clé est l’organisation d’un concours interscolaire sur les emballages et les déchets plastiques. De l’avis du directeur général de l’éducation formelle, Seydou Dramé, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre en charge de l’éducation, le concours intéresse au plus haut point le département car il est question d’éducation environnementale. « Au-delà du caractère ludique, nous appréhendons l’aspect éducatif de nos enfants », a-t-il indiqué. Pour lui, il est de bon ton que le département en charge de l’éducation accompagne celui en charge de l’environnement pour que les enfants adoptent des habitudes écocitoyennes. « Engager une lutte contre la prolifération des déchets plastiques au niveau scolaire constitue ainsi un défi que nous devons relever », a-t-il déclaré. Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, a laissé entendre que le concours va regrouper l’ensemble des écoles primaires du Burkina Faso sur les questions liées à l’environnement. « Nous voulons à travers cette compétition, inculquer un comportement déjà à la base », a-t-il précisé. Selon lui, si les jeunes saisissent l’opportunité de pouvoir mieux se comporter et préserver notre environnement, c’est une bonne chose. C’est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, une mention spéciale est faite à l’éducation environnementale à travers le ministère en charge de l’éducation. Pour le ministre Bassière, le présent atelier réunit l’ensemble des représentants des jeunes des treize régions dans lesquelles vont se dérouler la compétition. « Nous allons, au cours de l’atelier, montrer la loi n°017 portant utilisation des sachets non biodégradables et valider les critères de désignation pour identifier les écoles, analyser les résultats afin de déterminer les meilleures écoles de 2016 ayant respecté les questions sur les déchets plastiques », a-t-il souligné. Le ministre en charge de l’environnement a souhaité que les écoles candidates fassent preuve de fair-play mais aussi de rigueur et de sérieux pour rendre pérennes les bonnes habitudes. Selon le ministre Bassière, en général, 0,5 kg de déchets solides sont produits par habitant et par jour dont la part des plastiques est de l’ordre de 10%. Boukary BONKOUNGOU Sidwaya