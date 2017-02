Dans l’enceinte de l’état-major de la gendarmerie nationale, la brigade de recherches a tenu un point de presse, le mercredi 1er février, dans le but d’informer les hommes de médias du démantèlement d’un réseau de faussaires qui établissaient des cartes grises et des plaques d’immatriculation d’engins à deux roues. A cette occasion les présumés malfrats, au nombre de 10, ont été présentés aux journalistes. Dans la salle de conférences de l’état-major étaient exposés des lots du matériel nécessaire à la confection des plaques d’immatriculation, des cartons contenant ces plaques et des cartes grises déjà prêtes à l’usage. Abdoulaye Savadogo, commandant de la brigade recherches de la gendarmerie, a fait la genèse des faits en expliquant que la procédure en vigueur pour l’immatriculation d’un engin à deux roues à usage privé à la Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM) exige de son propriétaire la fourniture d’un lot de documents importants. Parmi ces documents obligatoires, a-t-il précisé, figure le certificat de mise en circulation qui sert à l’immatriculation d’un véhicule automobile au Burkina, appelé CMC, la déclaration, la quittance, la liste de colisage qui ne se délivre qu’après paiement des frais de formalités douanières. Selon M. Savadogo, c’est afin de contourner le paiement de ces frais de l’ordre de quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA par engin que le sieur SH et ses acolytes ont mis en place un scénario quasi parfait incluant des agents indélicats de l’Administration en charge des immatriculations. Un mécanisme bien huilé de fabrication de faux Le commandant de la brigade de gendarmerie a poursuivi en donnant plus de détails sur le mode opératoire des malfrats. Ainsi, monsieur SH, qui est assistant commercial, mène des activités officielles d’immatriculation des engins au profit des clients en partenariat avec Mega Dist, concessionnaire reconnu par la DGTTM. Pour cette activité licite, il reçoit de ses clients les documents attestant le paiement des frais de formalités douanières avant d’entamer la procédure d’immatriculation moyennant une somme de dix-huit mille (18 000) francs CFA. Avide de gain facile, il propose à certains commerçants de cyclomoteurs, la possibilité d’établir la carte grise et la plaque d’immatriculation d’un engin non dédouané contre une somme comprise entre trente-cinq mille (35 000) et quarante mille (40 000) francs CFA. La procédure frauduleuse savamment montée inclut de fidèles clients et des acolytes à Ouagadougou, à Koudougou ainsi que dans d’autres régions où il est plus facile d’établir les cartes grises. L’enquête révèle qu’un grand nombre de commerçants de cyclomoteurs, tant à Ouagadougou qu’en province, contournent les formalités douanières et passent impunément par la procédure frauduleuse afin de se faire établir des cartes grises pour leurs engins commercialisés hors taxes hors douanes. Au stade actuel des investigations, des documents et un matériel importants ont fait l’objet de saisie. Mamadou Bougouma, Directeur de la DGTTM, a promis l’informatisation et une meilleure sécurisation des procédures d’établissement des pièces et documents pour engins. La gendarmerie a par ailleurs appelé les populations à se conformer à la réglementation en vigueur en matière d’acquisition d’engins en s’assurant d’avoir toutes les pièces nécessaires. Dieudonné Ouédraogo L'Observateur paalga