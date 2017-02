Le Syndicat national des agents du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (SYNAMICA) observe un sit-in de 72 heures à compter de ce lundi 13 février 2017 pour réclamer la mise en place du fond de soutien à la vérification des importations. Les agents du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ont déserté ce lundi 13 février 2017 les bureaux, pour exprimer leur mécontentement au non-respect du protocole d’accord signé le 24 janvier 2017 entre le gouvernement, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) et le Syndicat national des agents du ministère de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat (SYNAMICA).«Nous nous sommes réunis ce matin pour exprimer notre ras-le-bol à travers ce sit-in de 72 h suite à la remise en cause des engagements que le gouvernement a pris dans le protocole d’accord»a indique le secrétaire général du SYNAMICA, Daouda Ouédraogo. Il dit être étonné qu’à l’approche du délai des deux semaines qui étaient données, le gouvernement fasse des propositions qui ne vont pas dans le sens des engagements qu’il a pris. Le SG a fait savoir que le 2 février dernier, le gouvernement à travers leur ministre de tutelle a appelé le syndicat pour lui proposer une indemnité spécifique en lieu et place de la mise en place du fond de soutien à la vérification des importations. Selon Daouda Ouédraogo, les deux n’ont pas les mêmes objectifs. «Nous rejetons en bloc cette indemnité spécifique proposé en remplacement du fond de soutien à la vérification des importations conformément aux engagements qu’eux-mêmes ont pris», a-t-il affirmé. Le sit-in se tient de 7 heures à 12 heures. Et de l’avis de M. Ouédraogo c’est le service minimum qui sera assuré le reste du temps de travail pendant la période du mouvement d’humeur. Et de dire que si le gouvernement ne tient pas ses engagements, un mot d’ordre sera lancé, mais cette fois ci pour une grève de 72 h à compter du 1ermars 2017. Toutefois, si leur requête n’est pas entendue, le mot d’ordre sera reconduit pour 120 heures, ensuite pour 2 semaines et enfin en grève illimitée à compter du 17 avril 2017. Wamini Micheline OUEDRAOGO Sidwaya