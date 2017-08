Le premier vol à Bobo-Dioulasso pour le hadj 2017 en Arabie Saoudite a eu lieu, le mardi 15 août 2017. Au total, 324 pèlerins musulmans ont embarqué pour les lieux saints de l’Islam. C’est aux environs de 12 heures 30 minutes, le mardi 15 août que les 324 premiers pèlerins de Bobo-Dioulasso ont pris le vol pour La Mecque, en Arabie Saoudite. Là-bas, ils vont honorer le 5e pilier de l’Islam. Au total, cinq vols sont prévus dans la deuxième ville du Burkina Faso et vont s’étendre du 15 au 22 août 2017 (15, 16, 18, 20 et 22 août). Les autorités administratives de la région avec à leur tête le gouverneur, Antoine Atiou, représentant le ministre en charge de l’administration territoriale, sont venus apporter le soutien du gouvernement aux pèlerins. « Nous sommes venus au nom du gouvernement souhaiter un excellent voyage aux pèlerins », a dit le gouverneur. Il a demandé aux pèlerins, de prier pour la paix et la prospérité au Burkina Faso. « Nous sommes heureux d’aller en Terre sainte de l’Islam. Que Dieu nous accompagne dans la santé et nous ramène aussi dans la santé », s’est réjoui Abdoul Sako, un pèlerin. Et d’invoquer le Tout-puissant afin que la paix et la solidarité entre les Burkinabè règnent au pays des « Hommes intègres ». Boudayinga J-M THIENON Sidwaya