Karim Bonkoungou, un étalon cycliste et l’un des pions essentiels de l’équipe burkinabè, présent aux 8e jeux de la francophonie a été victime d’un accident de la route, dans la banlieue Ouest d’Abidjan, l’obligeant au repos. Le dimanche 23 juillet 2017, très tôt le matin, les Etalons cyclistes décident d’une mise en train conjointe avec d’autres pays dont la Côte d’Ivoire et le Gabon. Alors qu’ils étaient en plein trajet, un motocycliste en toute vitesse, selon les coéquipiers de Karim tente de dépasser le peloton. Au milieu de sa course, il se retrouve nez à nez avec un véhicule. Coincé, il n’a eu d’autre choix que de se rabattre du côté des cyclistes. C’est là qu’il heurta à l’arrière Karim Bonkoungou et l’entraina dans sa chute. Touché à la cheville, l’infortuné fût aussitôt transporté par l’équipe de soins médicale de la francophonie pour une prise en charge. Selon le directeur technique national (DTN) des Etalons cyclistes, Martin Sawadogo, sa situation n’est pas alarmant. Pour l’heure, les débats achoppent sur sa capacité ou pas de defendre les couleurs nationales, le 27 juillet prochain, date de la compétition cycliste. Frédéric OUEDRAOGO Depuis Abidjan Sidwaya